Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал гибридный телевизионный прибор нового поколения для наблюдения за дальними объектами в условиях плохой видимости – тумана, дождя, снегопада, пылевой бури или низкой освещенности. Оборудование пригодно к использованию в системах наблюдения летательных аппаратов, обзорно-следящих бортовых системах и не имеет отечественных аналогов.

Устройство предназначено для работы в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,7 мкм. Такая чувствительность обеспечивает новой разработке свойства прибора ночного видения, но позволяет эффективно применять ее и в любое другое время суток – обнаруживать объекты на фоне яркого неба или в сумеречной дымке и передавать их четкое изображение с высоким разрешением.

Использование устройства в составе пассивных систем наблюдения позволяет повышать дальность их действия в 2-2,5 раза. При применении лазерной подсветки оборудование обеспечивает обнаружение и идентификацию объекта на расстоянии до 20 км. Компактные размеры делают прибор удобным для применения в составе малогабаритной телевизионной аппаратуры.

Устройство разработано дочерней структурой «Росэлектроники» Госкорпорации Ростех – ЦНИИ «Электрон».

«Новая разработка обладает высокой чувствительностью к сверхслабому излучению в инфракрасном спектре и предназначена для задач, решение которых невозможно без использования приборов с экстремальными характеристиками. Например, при работе в обстановке плохой видимости или в сложных погодных условиях наше гибридное телевизионное устройство неизменно дает высококачественное изображение. Оно может применяться в аппаратуре как гражданского, так и специального назначения», – поделился генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Разработка конструктивно представляет собой герметичный корпус, внутри которого в вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Конструкция устройства – запатентованное ноу-хау разработчиков, она позволяет сократить количество шумовых помех и увеличить разрешающую способность нового прибора.