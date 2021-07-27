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Электроснабжение пострадавших от паводка населенных пунктов в Забайкалье восстановлено

Электроснабжение пострадавших от паводка населенных пунктов в Забайкалье восстановлено

27 июля 2021, 14:08
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ЧИТАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» полностью восстановили электроснабжение всех населённых пунктов, попавших ранее в зону подтопления. Ограничения вводились по заявке ГУ МЧС России по Забайкальскому краю для обеспечения безопасности населения.

На протяжении недели с начала третьей волны паводка аварийно-восстановительные бригады «Читаэнерго» дежурили в населенных пунктах, пострадавших от стихии. Сразу же после спада воды и разрешения МЧС энергетики приступали к осмотру энергообъектов и восстановлению электроснабжения жителей. К некоторым из сел подъезд был затруднен – размыты дороги, повреждены мосты. Чтобы добраться туда, использовалась специальная автотехника.

Все эти дни энергетики работали в тесном взаимодействии с правительством Забайкальского края, районными администрациями, представителями МЧС и других оперативных служб.  Постоянный мониторинг ситуации во всех районах региона продолжится и далее. Специалисты «Читаэнерго» напоминают жителям Забайкалья, что сообщить об отключении либо подтоплении энергообъектов они могут по телефону единого информационного центра для потребителей электроэнергии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный для вызывающей стороны на всей территории России) либо в ближайший район электрических сетей энергокомпании.

Напоминаем о недопустимости использования опор электропередачи для защиты от непогоды, в качестве опоры для буксировки транспорта и прочего. В случае обрыва провода НЕЛЬЗЯ приближаться к нему ближе, чем на 8 метров. Необходимо сразу же сообщить о месте обрыва специалистам энергокомпании (8-800-1000-380).

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Источник: Россети Сибирь

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