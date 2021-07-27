На официальном сайте Минэкономразвития России запущен информационный блок о развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — «Евразийская интеграция в цифрах».

В условиях стремительного развития каналов доступа к информации нужно предоставить всем заинтересованным организациям и гражданам возможность знакомиться с достоверными и актуальными сведениями о преимуществах и результатах евразийской интеграции, полагает заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. В том числе, о динамике макроэкономических показателей Союза, о торговле между государствами-участниками и другими странами, экономическом развитии ЕАЭС.

«Мы специально перешли от использования статистических таблиц к инфографике. Это позволяет не только организовать большие объемы данных, но и наглядно и доступно показать соотношения и динамику показателей развития Союза», — пояснил Вольвач.

Евразийский экономический союз прошел стадию становления, и сейчас перед объединением стоят масштабные задачи, много предстоит сделать, продолжил замминистра. В том числе, в целях реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Мы понимаем, что евразийская интеграция – это непростой процесс, который развивается по-разному в разных странах. Наша цель – повысить уровень информированности граждан о текущем состоянии экономик стран ЕАЭС и перспективах развития евразийской интеграции, при этом, сопровождая данные аналитическими комментариями и пояснениями», — отметил Вольвач.

Новый информационный блок удобно просматривать как с помощью компьютеров, так и с мобильных устройств. Блок можно найти на главной странице сайта Минэкономразвития России в разделе «Полезные материалы», а также в разделе «Внешнеэкономическая деятельность» и на странице Департамента евразийской интеграции.