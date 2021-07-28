Петрозаводское предприятие Онежский судостроительно-судоремоонтный завод (ОССЗ) в 2021 году получит первый федеральный транш в 1,3 млрд рублей на начало строительства первой в России "цифровой верфи". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"На строительство планируется выделить 5 млрд 200 млн рублей. Первый федеральный транш в размере 1 млрд 300 млн будет перечислен предприятию в этом году", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы Совета безопасности России во вторник, в котором принял участие глава региона Артур Парфенчиков.

Цифровизация производства позволит увеличить мощности предприятия в 10 раз. На сегодняшний день подготовленная Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Отдельно в ходе совещания обсуждалась тема подготовки кадров для нового предприятия. Сейчас на ОССЗ трудятся около 500 человек, но мощности завода после модернизации потребуют вдвое больше специалистов. В этом году Петрозаводский автотранспортный техникум впервые начнет подготовку специалистов по судостроительным специальностям. Кроме того, глава Карелии поручил направить обращение в Минпросвещение РФ о поддержке заявки на финансирование новых судостроительных мастерских.

"Завод является активным участником программы обновления рыбопромыслового флота и выполняет крупный заказ стоимостью более 10 миллиардов рублей по строительству семи судов-краболовов, предназначенных для работы в бассейнах Охотского и Берингова морей", - рассказал о текущей ситуации на предприятии главы региона, добавив, что сейчас ОССЗ обеспечен заказами до 2024 года.

Инвестиционный проект модернизации ОССЗ, предполагающий создание первой в России "цифровой верфи", планируется завершить в 2024 году. Проект поддержан Минпромторгом РФ, он позволит внедрить цифровое сопровождение строительства и ремонта судов, роботизацию и автоматизацию процессов изготовления и покраски корпусов судов, а также блочно-модульного способа строительства.