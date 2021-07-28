Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания «Профотек» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) разработали новый цифровой алгоритм работы систем контроля и защиты в электроэнергетике. Инновацию уже представили научному сообществу на международной научной конференции IEEE Madrid PowerTech Conference 2021. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Компания «Профотек» производит оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения для объектов энергетики. Их оборудование по технических характеристикам превосходит аналоги мировых производителей. Ежегодно предприятие вкладывает в научно-исследовательскую работу порядка 30 млн рублей. Уже сегодня в портфеле компании свыше 20 патентов на изобретения и полезные модели. Половина из них - международного уровня» - рассказал Александр Прохоров.

Разработка, представленная в Мадриде, поможет улучшить точность измерений и повысить надежность систем управления на всех участках электросети.

«С помощью разработки повысится надежность систем релейной защиты за счет применения новых, более скоростных и прогрессивных алгоритмов. Следующим этапом работы над этой технологией, отмеченной сертификатом IEEE Madrid PowerTech Conference 2021, станет подготовка к ее практическому внедрению в рамках курса на импортозамещение в отечественной электроэнергетике», - пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

В современных энергосистемах до сих пор используются устаревшие измерительные трансформаторы, принцип работы которых был изобретен еще в начале ХIХ века. Оборудование пожаро- и взрывоопасное, так как в нем применяется масло или гексафторид серы. К тому же, устаревшие приборы не могут напрямую взаимодействовать с интеллектуальными приборами учета, контроля и защиты, работающими в цифровом формате.

«Разработка специалистов компании «Профотек» и Сколтеха позволит заменить громоздкие материалоёмкие аналоговые приборы на комплексные цифровые решения на базе оптических измерительных трансформаторов. В этом случае отпадет необходимость в регламентном обслуживании, а также в перекодировании аналогового сигнала в цифровой, что повышает скорость обработки и передачи данных», - уточнил генеральный директор компании «Профотек» Олег Рудаков.

Это значит, что в случае нештатных ситуаций релейная цифровая защита будет реагировать более оперативно, применение новых алгоритмов в интеллектуальных приборах поможет энергетическим объектам работать точно, безопасно и энергоэффективно. Принципы этой разработки подробно описаны в научной работе «Волоконно-оптические трансформаторы тока для дифференциальной защиты трансформатора во время броска тока намагничивания: полевое исследование», которую представили в Мадриде.

«Профотек» является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2018 года. Предприятие — участник национального проекта «Цифровая подстанция», реализуемого в консорциуме с другими отечественными производителями.