Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», разработанная Госкорпорацией «Росатом» совместно с Госкорпорацией Ростех, была утверждена 23 июля 2021 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Дорожная карта направлена на развитие основных классов российского промышленного программного обеспечения: технологий цифрового проектирования, математического моделирования и управления жизненным циклом продукции, «умного» производства. Для взаимодействия заказчиков и разработчиков, а также тиражирования лучших решений будет создана единая промышленная платформа. Ответственные за реализацию дорожной карты – государственные корпорации Росатом и Ростех.

Всего на реализацию плана до 2024 года планируется потратить 8,7 млрд руб. из федерального бюджета и 9 млрд руб. из внебюджетных источников. В 2021 году объем финансирования составит 1,1 млрд руб.

Реализация дорожной карты будет проходить по пяти направлениям: поддержка проектов развития и внедрения промышленного ПО, тестирование российского и зарубежного ПО, развитие методологии разработки и внедрение лучших практик на предприятиях и в организациях, подготовка предложений в части изменений нормативно-правовой базы и развитие кадрового потенциала.

Координация работы по дорожной карте будет осуществляться Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Государственные компании во взаимодействии с рынком и Минцифры России провели большую работу – подготовили дорожную карту по развитию новых производственных технологий. В карте два основных вектора: поддержка разработчиков лучших отечественных цифровых продуктов в сфере производственного ПО и цифровая трансформация предприятий промышленности - поддержка внедрения российских решений. Финансирование мероприятий карт предусмотрено в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», – отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

«Государственные корпорации в тесном взаимодействии с Правительством Российской Федерации формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета страны, и дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО возрастет с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году. Наш оптимизм во много связан с подходами Росатома к организации взаимодействия с различными промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии. Ранее мы создали CAD/CAE-консорциум для наращивания потенциала отечественного ПО в области математического моделирования, а в рамках подписанной дорожной карты будет создана национальная цифровая промышленная платформа, которая обеспечит тесное взаимодействие разработчиков с большим числом промышленных предприятий и, таким образом, принципиально изменит динамику развития цифровых сервисов. На выходе, благодаря платформе, государство получит унифицированные данные для управления промышленностью, на порядок расширит витрину промышленных решений и создаст возможность тиражировать лучшие практики», - прокомментировала подписание дорожной карты директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Цифровая трансформация промышленности и импортозамещение промышленного ПО - приоритетные задачи для Ростеха. При этом, решая данную задачу, мы работаем сразу в нескольких направлениях. В прошлом году созданы управленческие инструменты внутри предприятий Ростеха. Создан институт руководителей по цифровой трансформации организаций корпорации, который не только позволяет консолидировать и гармонизировать выработку и реализацию единой политики по цифровой трансформации в Госкорпорации «Ростех», но и обеспечивает реализацию соглашений с Правительством РФ. Одна из основных задач дорожной карты – повышение доли отечественного промышленного ПО в различных отраслях: авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, ОПК и других. Согласно дорожной карте, количество рабочих мест с российским промышленным программным обеспечением должно достигнуть 1,35 млн уже к 2024 году», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя 400 предприятий и организаций, в которых работает 275 тыс. чел. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; ответственным за создание в России к 2024 г. квантового компьютера; совместно с ГК «Ростех» выступает соисполнителем соглашения о намерениях с Правительством РФ по развитию сквозной цифровой технологии «Новые производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 11 цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2020 гг., более четырех запланированы к выводу на рынок в 2021 г. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др.

Rostec.digital — цифровое направление Госкорпорации Ростех, объединяющее множество центров компетенций, отечественных разработчиков и цифровых продуктов с открытого рынка. Rostec.digital проводит цифровую трансформацию полного цикла для федеральных, региональных органов власти и предприятий, решая государственную задачу с учетом национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», ведомственных программ и требований отраслевых регуляторов. Rostec.digital ведет некоммерческую и коммерческую деятельность в решении государственных задач по цифровой трансформации. АНО «РТ-Цифровая трансформация» на некоммерческой основе проводит анализ уровня «цифровой зрелости» федеральных органов власти и регионов, обеспечивает правильную постановку задач по цифровой трансформации, а также разрабатывает стратегии, методологии и оказывает правовое сопровождение. ООО «РТ-Цифровые технологии» обеспечивает функционирование коммерческой службы техзаказчика Rostec.digital, которая помогает органам власти быстро и эффективно разрабатывать государственные информационные системы, в том числе с учетом возможного последующего применения механизма ГЧП-соглашений по тиражируемой модели. Успешные практики такого сотрудничества планируется внедрять в другие субъекты РФ.