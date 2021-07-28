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В Дагестане отремонтируют свыше 33 км трассы Р-215

В Дагестане отремонтируют свыше 33 км трассы Р-215

28 июля 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Два участка общей протяженностью 25 км рядом с Раздольем и Хамзаюртом отремонтируют капитально, а на отрезке близ Бабаюрта проведут ремонтные работы.

На финальном этапе находится капитальный ремонт 16-километрового участка трассы Р-215 рядом с селом Раздолье Тарумовского района (с 281-го по 297-й км). С начала работ в июле 2020 года специалисты частично заменили основание дорожной одежды, выполнили фрезерование верхнего слоя покрытия и устроили выравнивающий слой. В этом году устроили три слоя асфальтобетона с геосеткой – два из крупнозернистых смесей и один щебеночно-мастичный. Для беспрепятственного пропуска сточных вод под дорогой заменили 11 водопропускных труб. До ввода объекта в эксплуатацию в августе 2021 года дорожникам предстоит завершить замену металлического барьерного ограждения и установить транспортные светофоры на примыканиях к Раздолью и Таловке.

На другом участке капитального ремонта протяженностью 9 км близ Хамзаюрта работы стартовали в июле 2021 года (с 396-го по 405-й км). Дорожники провели подготовительные работы и сейчас фрезеруют существующее покрытие. Затем будет устроен выравнивающий слой с соблюдением продольных и поперечных уклонов, а также выполнено устройство трех слоев асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки. На объекте специалисты заменят две водопропускные трубы. А в поселке устроят современные линии электроосвещения, две автобусные остановки с автопавильонами и тротуары с перильным ограждением. Ввод объекта запланирован на октябрь 2022 года.

Кроме того, в октябре этого года будет завершен ремонт участка автодороги Р-215 протяженностью более 8 км близ Бабаюрта (с 363-го по 372-й км). С марта 2021 года дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия и устроили выравнивающий слой. Следующий этап – укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. В пределах села, который является административным центром Бабаюртовского района, на двух пешеходных перехода с кнопкой вызова устроят дублирующие знаки «Пешеходный переход» на Г-образной опоре и тротуары с перильным ограждением.

На всех трех участках работ обочины будут выполнены из асфальтобетонного гранулята, а также приведены к нормативному состоянию откосы насыпи. Кроме того, специалисты заменят металлическое барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, нанесут разметку из термопластика.

Федеральная автодорога Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала II и III категории соединяет столицы двух субъектов страны – Астраханской области и Дагестана через Калмыкию. Трасса является частью европейского маршрута E119, который соединяет Россию с Азербайджаном, а также входит в состав азиатского AH8, что ведет из Северной Европы в Иран. Р-215 – часть международного транспортного коридора «Север – Юг». Протяженность дороги в границах Республики Дагестан составляет 269,4 км.

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Источник: Росавтодор

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