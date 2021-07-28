Золотодобывающий центр Южной Якутии обеспечат газом

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на прокладку газопровода и строительство ГРС в городе Алдан Республики Саха-Якутия. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Развитие систем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Программа реализуется совместно с правительством и региональными властями. Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано создание условий для бесперебойной подачи газа потребителям города Алдан - центра золотодобычи и разработки слюдяных месторождений в Республике Саха-Якутия.

Трассу газопровода-отвода протяженностью 2810,19 м и газораспределительную станцию мощностью 26750 куб.м газа в час построят на северной окраине города. Проектом предусмотрены решения по их электрохимзащите, устройству систем автоматизации, телемеханизации и метрологического обеспечения, технологической связи. К станции проложат волоконно-оптическую линию связи. Ко всем площадочным объектам подведут подъездные дороги. Для охраны объектов построят необходимые инженерно-технические сооружения.

Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности». Застройщик – ООО «Газпром межрегионгаз».

Фото: ТАСС