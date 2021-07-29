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CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей — массовое производство стартует в 2023 году

Китайская компания CATL первой среди крупных производителей батарей для электромобилей анонсировала массовое производство натрий-ионных аккумуляторов. Старт поставок новинок намечен на 2023 год.

По мере роста популярности электромобилей фиксируется резкий рост спроса на ключевые компоненты, необходимые для производства аккумуляторов, в первую очередь на кобальт. Это вынуждает производителей машин и батарей заниматься поиском альтернатив трём главным технологиям — решениям на базе никеля, кобальта и алюминия (NCA), никеля, кобальта и марганца (NCM), а также литиевым батареям с фосфатом железа (LFP).

Новое решение предложила китайская компания CATL, анонсировавшая источник питания, в котором сочетаются литиево-ионные и натрий-ионные батареи. Несмотря на то, что данная технология предлагает более низкую плотность хранения энергии в сравнении с LFP-аккумуляторами, заместитель главы исследовательского центра CATL Хуан Цисэнь (Huang Qisen) отметил, что натрий-ионные батареи демонстрируют более надёжную работу в условиях низких температур и обеспечивают более высокую скорость зарядки.

В ходе посвящённой анонсу пресс-конференции глава компании Цзэн Юйцюнь (Zeng Yuqun) напомнил, что в штате CATL числятся более пяти тысяч исследователей, что позволяет бренду конкурировать с японской Panasonic и корейской LG Chem. В настоящий момент ведётся разработка даже такого нестандартного решения как интеграция аккумулятора непосредственно в раму электромобиля, что также позволит увеличить запас хода. В число клиентов CATL входят Tesla, Volkswagen и Geely.

Источник: reuters.com

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Источник: 3dnews.ru

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