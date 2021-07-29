Президент Ассоциации “Электрокабель”, Максим Третьяков в рамках летней энергетической школы СКОЛКОВО 2021 выступил с докладом о "Влиянии глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия". В процессе выступления Максим Владимирович рассмотрел, что такое глобальный энергопереход и какими способами будет происходить достижение углеродной нейтральности и снижение парниковых выбросов, а также насколько сильно каждый из альтернативных способов генерации энергии повлияет на спрос металлов, в частности меди и алюминия.

Что такое глобальный энергопереход?

Ограничение масштабов глобального потепления за счет уменьшения парниковых газов. Достижение углеродной нейтральности.

Ряд стран уже объявили о своей углеродной нейтральности к разному сроку. Россия список этих стран еще не пополнила.

Говоря о путях перехода, Максим Владимирович отметил два основных:

сокращение выбросов за счет трансформации энергетики в сторону ВИЭ и низкоуглеродных источников энергии

увеличение поглощения парниковых газов лесами и иными экосистемами

В докладе Максим Третьяков также рассмотрел основные механизмы декарбонизации и инструменты их поддержания.

Механизмы декарбонизации:

ВИЭ

Использование водорода

Отказ от угля

Снижение выбросов

Снижение энергоемкости

Плановый переход к углеродный нейтрайльности ожидается к 2050 году. Для всех компаний, которые не будут пытаться поддерживать декарбонизацию предусмотрены специальные меры, по сути - импортные пошлины. Зеленое финансирование станет возможно только для компаний полностью перешедшим и поддерживающим альтернативные источники энергии.

Большая часть доклада была посвящена ресурсам и тому, насколько переход к чистой энергии обеспечен металлами.

Максим Владимирович отметил, что генерация “чистой энергии” использует больше промышленных металлов, чем традиционная генерация энергии путем сжигания ископаемого топлива. Медь важна практически для всех способов генерации альтернативной энергии, алюминий с некоторым исключением.

Один из наиболее популярных способов альтернативной генерации энергии на сегодняшний день - солнечные панели. Они состоят на 85 % из алюминия (рамы) и на 11% из меди. В зависимости от сценария энергоперехода совокупный спрос на Al на период до 2050 года составит от 48 млн. тонн до 98 млн тонн. Совокупный спрос на Cu до 2050 года составит от 5 млн тонн до 10 млн тонн. Максим подчеркнул, что это дополнительные тонны, стандартный спрос на эти металлы никуда не денется.

Ветрогенерация, также повлияет на увеличение потребления металлов. Ветряные турбины на 84,6% состоят из стали, и 4,4% - из меди, 4% - алюминия. Прогноз совокупного спроса до 2050 года составит от 0,5 млн тонн до 1,0 млн тонн по меди и алюминию.

Геотермальная энергия на данный момент составляет меньше 1%, но в перспективе также должна развиваться в рамках глобального энергоперехода. Основные металлы используемые в геотермальной генерации энергии, это никель и хром, потребность в меди и алюминие очень незначительна, поэтому прирост совокупного потребления к 2050 году от 0,5 млн тонн до 1,0 млн тонн в зависимости от сценария развития.

Еще один из альтернативных источников добычи энергии - концентрированная солнечная энергия, процесс, когда нагревается вода и запускается генератор системой зеркал, такой способ увеличит потребление меди от 1 млн тонн до 3 млн тонн к 2050 году.

Что будет с алюминием и медью?

Алюминий важен для технологий декарбонизации, особенно важен для электротранспорта, для солнечных панелей и для других видов глобального энергоперехода. Но при всем при этом алюминий сам по себе является серьезным продуцентом парниковых газов (2% объем мировых выбросов). Углеродный след алюминия самый высокий среди среди промышленных металлов, уступает лишь никелю. Возникает парадокс, с одной стороны алюминия с каждым годом нужно все больше, но в то же время алюминий - это очень серьезное загрязняющее производство.

На наших глазах формируется дуальность рынка. Появляется чистый и грязный алюминий. Чистый алюминий - это 25% мирового производства, в перспективе продать грязный алюминий или продукты сделанные из него будет практически невозможно.

Производители алюминия должны “переобуваться” на лету, замещать грязное производство на чистое, а это значит менять источники энергии, уходить от ископаемого топлива на альтернативные источники, это очень сложно, поскольку металлургия находится на очень отдаленных местах, она очень зависима от энергоснабжения.

Цены на алюминий в перспективе 3-5 лет будут расти. Вероятно, мы находимся на зарождении многолетнего “бычьего” рынка.

По меди все гораздо скромнее, глобальная потребность 5,4 млн тонн.

По мнению Максима Третьякова, существует заблуждение на счет резкого спроса на Cu для технологий декарбонизации, что приведет к росту общего спроса на медь и повторению сценария “суперцикла” 00 годов. Это не зеленый спрос, а скорее эластичность спроса на медь по ВВП (останется на уровне 0,9% в период 2021-2030 годов, что соответствует коэффициенту эластичности в период 2011-2020 годов).

Также, существует заблуждение относительно того, что все проблемы развития технологий декарбонизации можно решить “стероидным” инвестициями. Скорее всего это не так:

сейчас сильно недооценивают технологии, барьеры к переходу будут более высокие, чем ожидается и отказ от угольной генерации произойдет сильно позже, чем все это хотят или ожидают, фактически это может подорвать спрос на медь

произойдет замещение / миниатюризация медных изделий. Все производители начинают недокладывать медь в кабель, экономить на металле, замещать медь на алюминий в кабельных изделиях.

“На мой взгляд, мы находимся сейчас на пике цены (10700$ за тонну) и скорее всего к 2030 году цена будет плавно снижаться до уровня 7000$ за тонну”, - подчеркнул Максим Третьяков.

Также, в заключении доклада Максим Владимирович рассмотрел методы сокращения углеродного следа в цветной металлургии:

1. Переход к ВТЭ:

серьезные барьеры для использования ВИЭ

производство критически зависимо от стабильности энергосистем

2. Сохранение использования ископаемого топлива:

использование индукционных печей (электропечей)

использование водорода в процессе восстановления

замена пирометаллургических процессов гидрометаллургическим

3. Развитие вторичной цветной металлургии использование лома сокращает расход электроэнергии: никель - 94%, медь - 80%, цинк - 70%, свинец - 73%

4. Улавливание и концентрация углекислого газа в подземных хранилищах

5. Оптимизация логистики

6. Замещение другими материалами:

медь - авторадиаторы, кондиционерная трубка - алюминий

электрооборудование, силовой теплообменник - титан, сталь

телекоммуникационное оборудование - оптоволокно

водопровод, трубы - пластик

В конце выступления, отвечая на вопрос о уже действующих проектах направленных на декарбонизацию, Максим Третьяков отметил две компании:

"Норильский никель", проект «Углеродно нейтральный никель»

"Русал", который разделил компанию на условно «чистую» и «грязную», а также запустил бренд чистого (низкоуглеродного) алюминия ALLOW

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