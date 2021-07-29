Подстанцию "Песчанка" подключили к 235-километровой линии электропередачи от Билибино. Теперь рабочий посёлок и строительная площадка Баимского горно-обогатительного комбината обеспечены электричеством, сообщает ИА "Чукотка".

Место строительства Баимского ГОКа осмотрел губернатор Чукотки Роман Копин во время недавнего визита правительственной делегации в Чаун-Билибинский промышленный район округа.

«Самый крупный инвестпроект региона компании "KAZ Minerals" начал электропотребление от построенной ВЛ – первые киловатты для Баимки стали доступны с 24 июля. Подключён рабочий посёлок и строительная площадка Баимского ГОКа. Сейчас на подстанции "Песчанка" продолжаются пуско-наладочные работы», – цитирует главу региона пресс-служба правительства Чукотского АО.

Роман Копин уделил особое внимание энергообеспечению региона и реализации крупных инвестиционных проектов.

«Баимка планировала брать мощность в 1,5 МВт, но пока ограничились 600 кВт – им этого достаточно. После завершения работ на подстанции будут подавать энергию на посёлок строителей, который сейчас возводят, тогда потребление увеличится», – сообщил корр. ИА "Чукотка" начальник управления промышленности окружного департамента промышленной политики Валерий Козлов.

Ещё одним крупным потребителем электроэнергии от ЛЭП "Билибино – Песчанка" является золоторудное месторождение "Кекура". Его подключили к энергоснабжению в начале июня. Сейчас на объекте идут работы по строительству обогатительной фабрики.

В ходе рабочей поездки делегация правительства Чукотского АО посетила строящийся энергоцентр в городе Билибино. Сейчас там строят резервуарный парк и проводят гидравлические испытания, приступили к монтажу главного корпуса. Строительство планируют закончить в декабре 2022 года. Энергоцентр позволит заместить выбывающие мощности Билибинской АЭС, а также создать новые рабочие места. Объект возводит "Чукотская торговая компания", на площадке работают около 400 человек.

Рабочая группа также осмотрела линию электропередачи "Певек – Билибино", строители компании "Русгидро" смонтировали уже 76 км провода и 549 опор из необходимых 2487.

Кроме того, в Певеке прошла рабочая встреча по подготовке города к зимнему периоду с руководством администрации, ПАТЭС, Чаунской ТЭЦ, муниципальным предприятием ЖКХ и представителями подрядных организаций. Основная задача – ускорить выполнение работ и подключить жилфонд к закрытой системе водоснабжения.