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29 июля 2021, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, ПРОИЗВОДСТВО, ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника Телекоммуникация (связь)
Источник: ДИПП
Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу своих производственных мощностей из Китая в Россию, в особую экономическую зону «Технополис «Москва». Новый завод компания локализует на базе своего дочернего предприятия «ДС Электроникс», имеющего статус резидента столичной ОЭЗ, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Инвестиции компании в создание высокотехнологичного комплекса по выпуску коммутаторов, серверных материнских плат и серверов составят порядка 370 миллионов рублей. Основными потребителями этой продукции станут различные ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России.
В настоящее время Delta Solutions приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса. После сдачи предприятия в эксплуатацию, которая запланирована на конец 2022 года, производство будет полностью локализовано в России.
«Серверное оборудование, выпускаемое Delta Solutions, будет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении ДАТА-центров. После выхода на проектную мощность компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат», - отметил руководитель ведомства.
Предприятие, которое будет локализовано в особой экономической зоне столицы, станет первым российским производством, где будет организован полный цикл сборки печатных плат последнего поколения, уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.
«Delta Solutions рассчитывает создать на площадке ОЭЗ роботизированную линию, оснащенную уникальным высокопроизводительным оборудованием. Это позволит наладить выпуск широкого ассортимента стратегически важной для страны отечественной радиоэлектроники. Речь идет о производстве более чем 30 тысяч материнских плат, 30 тысяч персональных компьютеров, 50 телекоммуникационных стоек в месяц, а также о двух тысячах единиц серверного оборудования и тысяче коммутаторов в квартал», - рассказал Геннадий Дегтев.
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