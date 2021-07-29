Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу своих производственных мощностей из Китая в Россию, в особую экономическую зону «Технополис «Москва». Новый завод компания локализует на базе своего дочернего предприятия «ДС Электроникс», имеющего статус резидента столичной ОЭЗ, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Инвестиции компании в создание высокотехнологичного комплекса по выпуску коммутаторов, серверных материнских плат и серверов составят порядка 370 миллионов рублей. Основными потребителями этой продукции станут различные ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России.

В настоящее время Delta Solutions приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса. После сдачи предприятия в эксплуатацию, которая запланирована на конец 2022 года, производство будет полностью локализовано в России.

«Серверное оборудование, выпускаемое Delta Solutions, будет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении ДАТА-центров. После выхода на проектную мощность компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат», - отметил руководитель ведомства.

Предприятие, которое будет локализовано в особой экономической зоне столицы, станет первым российским производством, где будет организован полный цикл сборки печатных плат последнего поколения, уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.