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Росатом планирует построить первый ветропарк за рубежом к 2024 году

Росатом планирует построить первый ветропарк за рубежом к 2024 году

29 июля 2021, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАТОМ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, НОВАВИНД
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Росатом планирует построить первую зарубежную ветроэлектростанцию к 2024 году, сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, размещенном в четверг на сайте госкорпорации.

"Развитие ветрогенерации внутри страны открывает перспективы для экспорта технологий. Сейчас ведем переговоры о сооружении ветропарков в странах Юго-Восточной Азии, готовимся к конкурсам в ЮАР и Турции. Причем, в сооружении этих ветропарков будет использоваться российское оборудование. Первую зарубежную ВЭС планируем построить уже к 2024 году", - сказал Лихачев.

ГК "Росатом" вышла на рынок ветроэнергетики в 2016 году. Она обладает всеми ресурсами и компетенциями, чтобы занять значительную долю этого нового для компании рынка. Дивизион Росатома "НоваВинд" решает задачу консолидации усилий Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. В контур управления АО "НоваВинд" вошло АО "ВетроОГК", которое реализует проекты по созданию ветроэлектростанций.

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Источник: ТАСС

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