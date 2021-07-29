Компания Unigreen (принадлежит инвестиционному фонду «Реам Менеджмент», специализирующемуся на вложениях в «зеленые технологии») приступила к строительству в Калининградской области производственного комплекса по выпуску кремниевых пластин и ячеек объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно. После выхода на проектную мощность предприятие станет крупнейшим в Европе.

Основная доля будущей продукции завода ориентирована на экспортные поставки. Проект уникален тем, что предусматривает полный производственный цикл, охватывающий глубокую переработку основного сырья – кремния и выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в солнечные модули. Реализация проекта позволит создать свыше 1000 новых рабочих мест. Предприятие займётся подготовкой высококвалифицированных специалистов совместно с Балтийским федеральным университетом. Под эти цели на базе БФУ уже создан ресурсный центр и формируется комплексная образовательная программа, ориентированная на магистратуру и бакалавриат.

Выпуск продукции будет осуществляться по гетероструктурной технологии, отнесённой к категории n-типа, главное отличие которой заключается в высокой удельной выработке электроэнергии. Технологическая линия будет адаптирована под работу с кремниевыми пластинами тех размеров, которые сегодня и в ближайшие годы являются наиболее востребованными на внешних рынках солнечной энергетики.