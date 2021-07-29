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29 июля 2021, 11:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России выполнила проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных в Городовиковском и Яшалтинском районах республики. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Право-Егорлыкская обводнительно-оросительная система проходит по территориям Ростовской области, Калмыкии и Ставропольского края и наполняется водами реки Кубань, - водозабор находится у города Невинномысск. Далее вода поступает в Невинномысский канал, затем самотеком в Правоегорлыкский магистральный канал, а откуда по левой ветви уходит на земли Калмыкии и Ростовской области.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиоративного комплекса России до 2024 года» планируется выполнить капитальный ремонт канала РР-1 Право-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы. Канал протяженностью 97,2 км ввели в эксплуатацию в 1959 году. Его головной проектный расход составляет 4,05 куб. м воды в секунду.
Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрено устранение дефектов и разрушений на двадцати двух гидротехнических сооружениях канала в Городовиковском и Яшалтинском районах Республики Калмыкии. В том числе здесь отремонтируют башенные перепады, трубчатые переезды, выпуск и водовыпуски. Дно расчистят от наносов, поврежденные железобетонные элементы и конструкции демонтируют и на их месте установят новые, каменные наброски восстановят. При необходимости на участке проведут ремонтно-восстановительные и иные работы.
Застройщик - ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия». Проектную документацию разработали в Российском научно-исследовательском институте проблем мелиорации».
Фото: infokalm.ru
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