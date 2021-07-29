Виталий Мещанов о мировой и российской кабельной промышленности

В.Мещанов - генеральный директор АО «ВНИИКП», И.Гайда - директор центра энергетики Московской школы управления «Сколково», М.Третьяков - президент АЭК, А.Хохлов - руководитель направления «Электроэнергетика» Московской школы управления

Генеральный директор ОАО "ВНИИКП" Виталий Мещанов в рамках летней энергетической школы СКОЛКОВО 2021 выступил с лекцией о российской и мировой кабельной промышленности.



Виталий рассказал, что они довольно часто участвуют в европейских международных ассоциациях по кабельной промышленности, поэтому рассказ начнет с российской кабельной промышленности, а потом о мировой. О том, как ведут себя кабельщики в последнее время. О тенденциях развития и их влиянии.



Несколько слов о Российской кабельной промышленности

В России существует около 200 заводов с оборотом рынка около 320 млн. Если говорить про импорт/экспорт, то около 25% кабеля Россия импортирует, хотя у нас есть и хорошее оборудование, и достойный кабель. В то же время, нужно увеличивать экспорт, у нас он равен 7%.

В кабельной промышленности есть много ассоциаций, но одна из главных это Ассоциация "Электрокабель”, которую представляет Максим Третьяков. Ассоциация была основана в 91 году, в целом по заводам и рынку, она покрывает около 75% рынка.

Кабельные заводы и промышленность производят 37 номенклатурных групп. Это кабели от большого сечения энергетического назначения, до специальных кабелей для электрических машин, волокно, кабель для телекоммуникаций и т.д.

Есть топовые предприятия, холдинги, которые мы оцениваем по уровню переработки металла, меди более 20 тонн в год. Кроме того, отдельно оценивается рынок волоконно-оптических кабелей и кабелей для передачи данных. Есть 17 заводов, производящих оптоволокно, есть импорт/экспорт, объем рынка окло 13 миллиардов.



О мировой кабельной промышленности

Если говорить о мировом рынке кабелей и проводов, то влияние было очень разным. Например, в 2019 году рынок оптоволокна просел на 7%. А в 2020 году - еще на 1,6%. В то время как рынок металлических проводов в 2019 году чувствовал себя неплохо, но в 2020 было существенное падение. Эксперты ожидают, что в 2021 году будет рост мировой кабельной промышленности на уровне 5-6%.

Из-за того, что существенно растут цены на металлы в денежном эквиваленте, мы видим, что мировой рынок в 2021 году в целом поднимется на 30%. Это очень хорошие цифры. А если говорить про объемы рынка, то это около 200 млрд. долларов. Поэтому кабельщики в этом плане не теряют, а наоборот, довольно неплохо приобретают.

В 2021-2022 годах ожидается рост по объему и производству металлических кабелей около 5,4%. В денежном эквиваленте это будет около 33,9%. Хорошие цифры, но это за счет роста цен на металлы, особенно на медь и алюминий.

Рынок волоконно-оптического кабеля ведет себя неоднородно и основными драйверами будут страны Тихоокеанского региона с ростом 7,6%. В Европе тоже неплохо. А у Китая рост будет умеренный - 4,1%. Но так как доля Китайского рынка огромна, это около 53 млн. километров из общих 600 млн, в итоге получатся приличные цифры. Поэтому Китай развивается довольно успешно и быстро.

Институт Моргана сделал прогноз, что с 1900 года потребление меди росло в среднем на 3%, и где-то к 2025 году мы должны выйти на совокупное потребление меди в 25 млн тонн. Но на сегодняшний момент есть опасения, что рост будет уже около 6%, и к 2035 году выйдем на потребление в 40 млн. тонн. Это существенные цифры. Из-за проектов, которые сейчас только осуществляются, можно добавить еще около 3-5 млн. Цена на медь будет стабилизироваться и должна составить около 7-8 тыс. долларов за тонну.



Тенденции

В Европе есть 3 основных направления:

Электрификация Цифровизация Декарбонизация

Под электрификацией имеется в виду электротранспорт и умные бытовые приборы. Цифровизация - это 5G сети, которые начинают осуществляться и в России, и в Европе. По декарбонизации вопрос очень интересный. Это прокладка подводных и подземных кабелей, которые в Европе осваивают очень активно, но Россия пока в этом деле отстает. Говоря в целом по миру, определенно нужно больше электроэнергии, оптоволокна, центров передачи данных. Говоря о возобновляемых источниках энергии, разные маркетинговые институты показывают, что к 2050 году на 42% повысится использование возобновляемых источников энергии. Все мировые инвестиции идут на зеленые технологии. Приоритетом является также и электротранспорт. И впереди Китай, Европа и Америка, они главные инвесторы в этих направлениях.



Что это означает для кабельщиков

Если говорить про энергетический сектор, то это ветрогенераторы, для которых нужны гибкие кабели.

Если говорить о солнечных парках, то это страны Персидского залива, и там нужны кабели для фотоэлектрических элементов.

Если говорить о телекоммуникации, то это 5G и оптоволокно в дом. Это многоволоконные кабели до 1000 волокон.

Если говорить о передачи данных, то кабели 8 поколения Lan - кабели 8,1 и 8,2 или Twinax кабели.

По Европейскому примеру видим, что 750 млрд. долларов было выделено на зеленую инфраструктуру еще до пандемии. И, что очень важно, эти деньги будут тратиться только на проекты передачи электроэнергии. В проекте указан миллион станций подзарядки электромобилей к 2025 году. “Зеленая сделка” означает, что к 2050 году Европа должна стать первым континентом, не оказывающим влияния на климат. В Германии запланирована замена воздушных линий электропередач на подземные линии. До 2030 года должно быть проложено 71 тыс. километров. Это очень серьезная работа. В 2011 году было принято решение на замену. Сейчас уже выиграны тендеры и начинается производство кабеля, а в 2026 году будут завершены “коридоры”. Это связано с эффективным перераспределением энергии с севера на юг.



Выводы

Пододя итоги Виталий Мещанов заключил, что России нужна поддержка правительства по программе декарбонизации. Также нужно, чтобы потребители и распределители энергии применяли инновационные кабельные технологии. И, конечно, “озеленение” дорожной карты, про которую говорил президент. Для кабельщиков это означает, что будут использоваться кабели, которые Россия пока не производит. Это кабели сверхвысокого напряжения (500 кВ), постоянного/переменного тока, о которых пока только говорится. Виталий Мещанов сделал акцент на том, что есть заводы, которые делают эти кабели, но в основном это импорт. Это значит уменьшение углеродного следа кабельными предприятиями при переработке отходов. Кабельщики на сегодняшний момент тоже принимают и следуют европейским нормам и документам: стараются не принимать свинцовые стабилизаторы (это значит полностью исключить свинец из пластикатов). Здесь речь шла о кабеле среднего и высокого напряжения, 50% которых идут с сшитым полиэтиленом и 50% - с бумажно-пропитанной изоляцией со свинцовой оболочкой.

"Мы должны уйти от этого, чтобы достичь серьезного “озеленения” и оказать фактическую помощь климату. Нам есть над чем работать, даже не с позиции завода, а с точки зрения применения новых материалов", - завершил Виталий Мещанов.

▶ Вы также можете ознакомиться с видеоверсией интервью: