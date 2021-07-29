Группа компаний "Карьероуправление" приступило к строительству первого дома в новом микрорайоне "Левобережный Life" в деревне Кисловка под Томском, сообщила пресс-служба обладминистрации в четверг.

Строительство микрорайона стартовало 29 июля с церемонии забивки первой сваи. Общая площадь застройки составит 83,5 га. Проект разработала "Архитектурно-конструкторская мастерская-3", у которой застройщик ранее заказывал проект возведенного по соседству микрорайона "Северный Парк".

"Мы построим здесь 300 тыс. кв. м жилья - это 3,6 тыс. квартир. Район будет обеспечен социальной инфраструктурой: школой на 1,1 тыс. мест, тремя детсадами - два по 280 мест и один на 90 мест. Также мы построим здесь поликлинику. Проживать в Левобережном будут 10 тыс. человек", - цитирует пресс-служба главу "Карьероуправления" Екатерину Собканюк.

Она отметила, что инвестиции в проект составят более 25 млрд рублей. Для нужд микрорайона застройщик построит автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанцию 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.

Вице-губернатор Томской области Евгений Паршуто на церемонии открытия отметил, что новый микрорайон строится в непосредственной близости с межвузовским студенческим кампусом, который появится на левобережье до конца 2024 года.

АО "Карьероуправление" занимается строительством микрорайонов на левобережье Томска. В группу входят кирпичный завод и строительная компания, также компания продает песок, растворы, бетон. АО контролируется семьей депутата думы Томской области Е.Собканюк.