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В Южно-Приморском парке в 2023 году будет построено наружное освещение

В Южно-Приморском парке в 2023 году будет построено наружное освещение

29 июля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: gorsreda-spb.ru

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В Южно-Приморском парке в 2023 году будет построена сеть наружного освещения. Комитет по государственному заказу разместил соответствующий лот на сайте госзакупок. По итогам конкурса планируется определить исполнителя проекта.

На работы выделено около 87,8 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Сумма рассчитана на 3 года. Работы планируют завершить не позднее 31 августа 2023 года.

Проектом предусматривается установка 333 опор наружного освещения. Работы пройдут в несколько этапов. Так, первым делом подрядчик должен будет подготовить территорию парка для строительных работ – вырубить деревья, демонтировать старое оборудование. На следующем этапе будут устанавливаться опоры и светильники, а также прокладываться кабели и провода. В заключительный период проведут мероприятия по благоустройству территории строительства. На объекте восстановят газоны, асфальтобетонные, набивные и плиточные покрытия.

Планируется, что в центральной аллее парка и территории фонтана появится круглоконическая металлическая опора высотой 8 метров и группа из четырех консольных светодиодных светильников. На детских и спортивно-игровых площадках парка  будут установлены складывающиеся металлические опоры высотой 10 метров со светодиодными прожекторами. 

Заявки от компаний, желающий заняться выполнение работ на объекте, принимают до 20 августа.

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Источник: gorsreda-spb.ru

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