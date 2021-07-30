«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») продолжает реализацию всех стратегических задач. В 1 полугодии 2021 года обеспечен положительный финансовый результат по РСБУ. Все филиалы выполнили плановые задания по инвестпрограмме, объем финансирования которой составил 50 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с менеджментом и руководителями филиалов – МЭС.



В производственной сфере лучшие показатели надежности зафиксированы в магистральных электросетях Волги и Центра.



За январь-июнь объем технологического присоединения превысил 1,7 ГВт. В числе знаковых проектов можно отметить подключение к ЕНЭС крупнейшего ветропарка России – Кочубеевской ВЭС, выдачу дополнительной мощности Выксунскому металлургическому заводу и Череповецкому металлургическому комбинату, электроснабжение ТК «Елецкие овощи», стройплощадки Амурского газохимического комплекса, компрессорных станций газопровода «Сила Сибири».



Объем инвестпрограммы до конца года составляет 129 млрд рублей. Приоритетом является выполнение задач по национальному проекту – Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (распоряжение Правительства РФ №2101-р). В 1 полугодии компания поставила под напряжение линию 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», которая повысила надежность электроснабжения юга Приморского края. До конца года будет завершено строительство еще нескольких объектов, связанных с развитием Восточного полигона РЖД, строительством нового Кольско-Карельского транзита.



Кроме того, в 1 полугодии «Россети ФСК ЕЭС» реализовала несколько крупных модернизационных проектов, включая реконструкцию старейшей магистральной подстанции Северного Кавказа – 330 кВ «Машук», проложила волоконно-оптические линии связи на транзитах «Псков – Новосокольники – Смоленск – Брянск – Найтоповичи» и «Барнаульская – Троицкая – Бийская» (365 и 168 км соответственно).