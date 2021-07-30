Власти Астраханской области совместно с "Газпромом" планируют направить на реализацию программы по газификации региона до 2025 года более 20 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс служба администрации главы региона.

"Астраханская область уже сегодня на 90% охвачена газовыми сетями. Финальный этап газификации региона запланирован на ближайшую пятилетку до 2025 года - как со стороны "Газпрома", так и областного правительства на реализацию программы планируется потратить свыше 20 млрд рублей. После его завершения голубое топливо придет в 95,1% территорий Астраханской области. Это позволит нам достигнуть одного из самых значительных показателей в Российской Федерации", - цитирует пресс-служба Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Подключение муниципалитетов Астраханской области к газу происходит поэтапно, в этом году акцент сделан на северные районы области. По словам регионального министра промышленности и природных ресурсов Дениса Афанасьева, "запланировано масштабное строительство двух ниток газопровода на север по восточной и западной части Волги и завершение газификации Харабалинского района. Это более 1200 км газовых магистральных сетей, газификация около 40 населенных пунктов, где до этого никогда не было голубого топлива. Если говорить подробнее - газ придет в 12 тыс. домовладений и квартир, на нем начнут работать 18 котельных".

Параллельно с этим в области запускается проект социальной газификации, разработанный партией "Единая Россия" и поддержанный президентом страны Владимиром Путиным. Эта инициатива позволит людям, чьи домовладения находятся на расстоянии не более 200 м от распределительного газопровода, дотянуть трубу до своего земельного участка бесплатно. Сейчас идет сбор предварительных заявок от жителей региона.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети. Расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно.