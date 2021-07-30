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Энергоблок №1 Калининской АЭС остановят для проведения планового ремонта

31 июля 2021 года энергоблок №1 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового среднего ремонта. 

В ходе ремонта будет выполнен капитальный ремонт генератора и насосного оборудования. В реакторном отделении планируется провести регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, мониторинг состояния металла корпуса реактора, контроль состояния главных циркуляционных насосов ГЦН-3,4 с металлографическими исследованиями.

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, помимо типового перечня операций на энергоблоке №1 будет реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В частности, будет модифицирована система маслоснабжения турбины и система контроля защитной оболочки реактора. 

Также на энергоблоке установят комплекс аварийных контрольно-измерительных приборов. Они позволят получать достоверные данные о состоянии технологического оборудования в условиях, когда обычные приборы могут выйти из строя.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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