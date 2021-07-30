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Энергосистема Пиренейского полуострова выделилась на изолированную работу из-за отключения трансграничного электрического соединения Франция – Испания

Энергосистема Пиренейского полуострова выделилась на изолированную работу из-за отключения трансграничного электрического соединения Франция – Испания

30 июля 2021, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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24 июля текущего года в 16:35 по центрально-европейскому времени (Central European Time, CET) произошло автоматическое отключение двух цепей трансграничного соединения между Францией и Испанией из-за обрыва проводов высоковольтной ЛЭП, вызванного инцидентом с гидросамолетом при тушении пожаров в Юго-Восточной Франции* и обусловленной этим перегрузке соседних ЛЭП.

В результате энергосистема Пиренейского полуострова выделилась на изолированную работу от энергосистемы Континентальной Европы с потерей 2500 МВт импортируемой мощности и падением системной частоты, в результате чего несколько сотен тысяч граждан в Испании и Португалии остались без электричества.

Потеря генерирующих мощностей в энергосистеме Испании составила порядка 2 350 МВт (что эквивалентно мощности более двух АЭС при полной нагрузке). Дисбаланс между нагрузкой генерации и потребления привел к срабатыванию системы автоматического отключения потребления. Французская энергосистема потеряла порядка 100 МВт генерирующих мощностей и, оставаясь подключенной к европейской синхронной зоне, не испытывала проблем с отклонениями частоты. На большей части Континентальной Европы частота удерживалась в диапазоне от 49,96 Гц до 50,07 Гц.

В 17:09 CET была введена в работу первая трансграничная ЛЭП между Францией и Испанией – ЛЭП 400 кВ Эрнани – Аргия (L-400 kV Hernani - Argia) – и восстановлена синхронная работа с энергосистемой Континентальной Европы. В 17:33 CET была полностью восстановлена работа трансграничного соединения Испания – Франция, а в 17:38 CET восстановлено электроснабжение потребителей на всем Пиренейском полуострове.

Официальные сайты REE, GO15

* Согласно информации французского системного оператора RTE.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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