 
Контракты

На реконструкцию аэродрома Охотск выделят 3,3 млрд

На реконструкцию аэродрома Охотск выделят 3,3 млрд

30 июля 2021, 11:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Федеральное агентство воздушного транспорта объявило тендер на реконструкцию аэродрома Охотск в Хабаровском крае, сообщает RosTender.info. Проектом предусмотрена реконструкция искусственно взлетно-посадочной полосы, включая аэродромные покрытия, водосточно-дренажную систему, метеооборудование, а также реконструкцию рулежной дорожки РД-3, включая аэродромные покрытия и светосигнальное оборудование. Подрядчик устроит грунтовую посадочную площадку самолетов 2200х45 м на месте грунтовой взлётно-посадочная полосы. Реконструкция также коснется патрульной автодороги, очистных сооружений поверхностного стока, систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также ограждения аэродрома с установкой технических систем охраны периметра в соответствии с требованиями авиационной безопасности. Работы пройдут в два этапа.

Заявки на участие в тендере можно подать до 23 августа, с победителем тендера заключат контракт на 3,3 млрд рублей, источником финансирования послужит федеральный бюджет.

Аэропорт Охотск – региональный аэропорт, расположенный в 12 км от поселка Охотск Хабаровского края и обслуживающий авиаперевозки населения и экономики Охотского района. Основными направлениями грузовых перевозок являются Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Нелькан и Чумикан. Доставка грузов осуществляется не только для нужд населения, но и для обустройства месторождений полезных ископаемых.
 

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Источник: Ростендер

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