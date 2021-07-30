 
Персоны

Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц

Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц

30 июля 2021, 17:36
Рубрика: Персоны
Метки: ОПЕК, АЛЕКСАНДР НОВАК, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
221

Решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц с августа является адекватным, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Это достаточно адекватно, растет спрос, несмотря на то, что коронавирус еще есть, разные волны везде проходят. Тем не менее, [есть] общее понимание, что локдаунов больше нет таких, как раньше", - сказал он, отвечая на вопрос, не является ли слишком агрессивным последнее решение ОПЕК+.

Новак отметил, что по уровню потребления нефти заметно восстановление движения. "Поэтому надо рынок постепенно обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение", - добавил вице-премьер.

Страны ОПЕК+ в середине июля после продолжительных дискуссий все-таки приняли решение ослабить ограничения по добыче. До конца этого года они вернут на рынок 2 млн б/с, начиная с августа. Таким образом, к концу 201 года они будут сокращать добычу уже только на 3,7 млн б/c, а к сентябрю 2022 года планируют и вовсе достичь докризисного уровня добычи.

Кроме того, участники соглашения договорились продлить его действие до конца 2022 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Евгений Грабчак: 30.07.2021
Евгений Грабчак: "Зелёная" повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной ге...
Директором по управлению режимами – главным диспетчером Филиала Системного оператора ОДУ Юга назначе... 26.07.2021
Директором по управлению режимами – главным диспетчером Филиала Системного оператора ОДУ Юга назначе...
Анатолий Яновский освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу 20.07.2021
Анатолий Яновский освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу
Руслан Измайлов назначен генеральным директором АО 13.07.2021
Руслан Измайлов назначен генеральным директором АО "НТЦ ЕЭС Группа компаний"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+