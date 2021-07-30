Пассажирский теплоход "Виктор Астафьев" заложен в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Это второе судно проекта А45-90.2, которое будет использоваться для судоходства по Енисею, после заложенного в прошлом году "Андрея Дубенского".

"Ровно год назад мы начали строительство серии судов для Красноярска проекта А45-90.2. Сегодня мы закладываем второе судно проекта - "Виктор Астафьев". Мы уверены, что в 2023 году мы уже пройдем по Енисею на "Дубенском", а в 2024 году - на "Викторе Астафьеве", - сказал генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо на церемонии закладки судна.

Верфь по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией должна построить два пассажирских судна класса "река-море": "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". Такие теплоходы предназначены для перевозки 245 пассажиров на расстояние до 5 тыс. км. Суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте - из Красноярска в Дудинку и обратно.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а наиболее крупных (теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. В сентябре 2019 года на Енисей перегнали с Волги частный теплоход "Максим Горький", который в конце июля 2020 года начал выполнять туристические рейсы.

Фото: пресс-служба АО «Средне-невский судостроительный завод»