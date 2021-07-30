Стартовал II этап капитального ремонта зданий для Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по городу Москве.

Работы проводятся в рамках реализации программы «Безопасный город» и направлены на улучшение условий службы подразделений полиции, которые работают в некомфортных помещениях.

Четырехэтажное здание было построено в XIX веке и расположено по адресу: улица Новый Арбат, д. 3, стр.1. Его общая площадь составляет более 1920 квадратных метров.

«За долгие годы эксплуатации здание пришло в негодность: краска на фасаде вздулась, а местами обваливается, участками имеется отслоение керамической облицовки цоколя, перекрытия и перегородки кровли и здания находятся в неудовлетворительном состоянии, лестницы в здании требуют ремонта, а местами и усиления отдельных конструкций. Кроме того, системы горячего, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения требуют полной замены», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В настоящее время рабочие проводят демонтаж перегородок и старой отделки внутренних помещений, а затем приступят к усилению и замене межэтажных перекрытий.

«Внешний вид здания не изменится, фасад и декоративные архитектурные детали во время капитального ремонта расчистят, заделают трещины и другие дефекты, выполнят шпаклевку и грунтовку, а затем покрасят специальной краской в соответствии с паспортом колористического решения. Цоколь облицуют новой плиткой. Площадь фасадных работ составит более 1100 квадратных метров», - добавили в пресс-службе ведомства.

Стропильную систему кровли отремонтируют: удалят элементы, пораженные грибком и выполнят огнезащитную обработку деревянных конструкций. Пораженные коррозией ограждения заменят и отремонтируют покрытие кровли из оцинкованной стали. Работы развернуться на площади почти в 680 квадратных метров.

«Пришедшие в негодность инженерные системы полностью заменят. Для этого проложат более 5,7 тысяч метров кабеля электроснабжения, 130 метров труб для водоснабжения и 225 метров для водоотведения. Отремонтируют также систему отопления, ее общая протяженность составит более 830 метров. Кроме того, будут установлены новые системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, радиофикации, телевидения, контроля управления доступом, автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и охранной сигнализации», - уточнили в пресс-службе Департамента капремонта.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к обустройству отдельных помещений в комнаты хранения материальных ценностей стены дополнительно усилят и установят более прочные двери.

Также в ходе внутренних отделочных работ будут отремонтированы раздевалки, коридоры, лестничные клетки, санузлы, там обновят потолки, стены покроют штукатуркой и покрасят, а на полу уложат керамогранитную плитку. В спортивном зале полы выполнят из специального полиуретанового покрытия, а в кабинетах, комнате приема пищи, зале совещаний, переговорной и учебных классах уложат паркет.

Завершить работы по капитальному ремонту здания планируется во втором квартале следующего года.

Работы I этапа стартовали в конце прошлого года со здания по адресу: ул. Новый Арбат, д. 1, стр. 3 и 4. Там также проводится комплекс работ по капитальному ремонту.