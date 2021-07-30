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"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

НОВАТЭК в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

30 июля 2021, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: НОВАТЭК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: interfax.ru

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"НОВАТЭК" принял решение о запуске первой фазы нефтяного промысла Харбейского месторождения, сообщил CFO компании Марк Джетвей в ходе телеконференции.

"Мы приняли решение продолжить первую фазу разработки нефтяного промысла Харбейского месторождения в соответствии с лицензионными требованиями. Первый этап запланирован с годовой производительностью чуть более 1 млн т нефти в начале 2023 года", - сказал он.

В апреле 2020 года, когда начинался очередной этап сделки ОПЕК+, Джетвей говорил, что компания скорректирует программу капвложений по нефтяным проектам, в частности, по нефтяной части Харбейского месторождения, не комментируя возможную отсрочку запуска месторождения.

В настоящее время, сообщил топ-менеджер в четверг, проводится тендер на строительство установки подготовки нефти, нефтепровода и других объектов инфраструктуры месторождения. В рамках разработки Харбейского месторождения в первый год эксплуатации месторождения будет запущена дожимная компрессорная станция попутного нефтяного газа (ПНГ).

Как сообщалось, в конце 2021 года "НОВАТЭК" планирует запустить газоконденсатную залежь Харбейского месторождения (входит в Северо-Русский блок).

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Источник: interfax.ru

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