В Европе запустили самую мощную приливную турбину в мире

В Европе отчитались о запуске самой большой турбины в мире. Она может генерировать столько зеленой энергии, сколько потребуется для питания 20 тыс. домов.

Приливная турбина весом 680 тонн начала выработку электроэнергии в Европейском центре морской энергии в Оркни, архипелаге, расположенном к северу от материковой части Шотландии. Исследователи отмечают, что это «большой шаг» для зарождающегося сектора морской энергетики Великобритании.

Шотландская инженерная компания Orbital Marine Power рассказала, как ее 2-мегаваттная турбина была закреплена в водоеме рядом с Оркнейскими островами, а подводный кабель соединил ее с местной электросетью на суше.

Ожидается, что турбина, длиной 74 метра, будет работать в водах у берега в течение следующих 15 лет, отметила компания. По измерениям исследователей, этой мощности будет достаточно для удовлетворения потребностей по электроэнергии около 2 тыс. британских домов.

Турбина также будет передавать энергию на наземный электролизер, который будет вырабатывать так называемый «зеленый водород». В своем заявлении генеральный директор Orbital Marine Power Эндрю Скотт назвал новость «важной вехой для O2».

Финансирование на строительство турбины исследователи получили от государственных кредиторов через компанию Abundance Investment. Правительство Шотландии также предоставило 3,4 миллиона фунтов стерлингов (около 4,72 миллиона долларов) поддержки через фонд Saltire Tidal Energy Challenge Fund.

Майкл Мэтисон, секретарь кабинета министров Шотландии по вопросам экологии, энергетики и транспорта, заявил, что его страна «идеально подходит для освоения огромного мирового рынка зеленой энергии».