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АО "Мособлэнерго" отремонтировало более 100 км ЛЭП в рамках подготовки к предстоящей зиме

АО Мособлэнерго отремонтировало более 100 км ЛЭП в рамках подготовки к предстоящей зиме

2 августа 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» проводит работу по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Мероприятия выполняются строго по графику, утвержденному в компании.

Завершен капитальный ремонт на 107,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи, отремонтировано электрооборудование 73 трансформаторных подстанций, приведена в порядок строительная часть 83 подстанций различного типа, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 124 га просек вблизи прохождения трасс воздушных линий электропередачи.

В рамках инвестиционной программы проведено строительство и реконструкция 87,6 км воздушных и кабельных линий электропередачи, введено свыше 45,1 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Для предотвращения и оперативного устранения нарушений нормального режима работы в электрических сетях 0,4-110 кВ АО «Мособлэнерго» на круглосуточном дежурстве находится 63 бригады. При вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад общей численностью более 2800 человек.

Также в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону проводятся мероприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства. На сегодняшний день выполнено 56% запланированного объема работ. Подписано 7482 акта технического освидетельствования оборудования с истекшим сроком службы.

Завершением подготовительной кампании станет определение и оценка показателей, условий готовности АО «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей АО «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2021-2022 годов.

 

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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