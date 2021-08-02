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Чепецкий механический завод освоил производство кальциевой инжекционной проволоки в новом дизайне

Чепецкий механический завод освоил производство кальциевой инжекционной проволоки в новом дизайне

2 августа 2021, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: ТВЭЛ, РОСАТОМ, ПРОВОЛОКА
Отрасль: Металлургия 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запустили в производство новый дизайн кальциевой инжекционной проволоки (КИП) – в толстой оболочке с замком-насечкой. Технология изготовления замка-насечки – изобретение специалистов АО ЧМЗ.

Опытные партии уже прошли испытания и доказали свою эффективность на крупных российских металлургических предприятиях, выпускающих высококачественную сталь. Данный дизайн проволоки позволит как исключить пироэффект при вводе в сталеплавильный ковш, так и улучшить усвоение кальция и разливаемость жидкой стали.

Кальциевая инжекционная проволока применяется металлургами для внепечной обработки стали и используется для изготовления марок стали высокого качества, которые в дальнейшем применяются в промышленности: от автомобилестроения и авиации до производства нефте- и газопроводов.

Кроме того, ЧМЗ готовится вывести на рынок еще один новый дизайн КИП – комбинированную проволоку. Изделие представляет собой наполнитель, состоящий из нескольких реагентов, завернутый в стальную оболочку. Причем реагентом с более низкой температурой плавления является электролитический кальциевый пруток. Такая конструкция обеспечивает позднее расплавление кальциевого прутка в нижних горизонтах ковша с металлургическим расплавом. Испытания завершены, проволока подтвердила свою эффективность. В настоящее время ведутся работы по запуску промышленного производства.

Все инжекционные проволоки Чепецкий механический завод изготавливает из электролитического кальция собственного производства. Он содержит меньше примесей по сравнению с кальцием, который получен алюмотермическим способом, что обеспечивает металлургам в работе лучшую разливаемость, снижение отсортировки по неметаллическим включениям и выход годной непрерывно-литой заготовки.

«Мы работаем в тесном контакте с металлургами и разрабатываем продукты для улучшения качества их продукции. Новые дизайны КИП позволяют повысить чистоту стали и оптимизировать процесс её внепечной обработки на металлургических предприятиях, что позволяет успешно конкурировать на рынке КИП. Также наши специалисты сопровождают процесс применения КИП, рассчитывают параметры ввода, - отметил генеральный директор Чепецкого механического завода Сергей Чинейкин. - В горизонте 2030 года мы прогнозируем существенный рост по кальциевому направлению».

«Ввиду увеличения спроса к высококачественной кальциевой продукции Чепецкого механического завода разработана стратегия по глобальной модернизации и увеличению мощностей кальциевого производства, которая в будущем позволит обеспечить электролитическим кальцием не только большинство российских потребителей, но и усилит позиции Росатома на международном металлургическом рынке», – подчеркнул директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.

Чепецкий механический завод – единственный в Европе производитель электролитического кальция. Всего на российском и зарубежном рынках представлено более 20 видов кальциевой продукции производства ЧМЗ – такой широкой номенклатурой не обладает ни одно другое предприятие. По итогам 2020 года порядка 20% общепромышленной неядерной выручки принесло АО ЧМЗ кальциевое производство.

 

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупнейший в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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