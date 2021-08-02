Яркий пастельно-оранжевый цвет RAL2003 всё чаще используется для идентификации высоковольтных токонесущих компонентов с пластмассовой оболочкой в электромобильности для предупреждения об опасностях, связанных с этой новой технологией.

Продукт eOrange – это концентратор красителя для полиамидов, разработанный совместно немецкими компаниями Brüggemann, г. Хайльбронн (Heilbronn), и Grafe, г. Бланкенхайн (Blankenhain), который даже после 1000 часов эксплуатации при температуре 130°C сохраняет свой предупреждающий эффект и не темнеет. В отличие от предварительно смешанных (готовых) композиций продукт eOrange обеспечивает тем, кто осуществляет переработку, значительную гибкость в удовлетворении конкретных требований и в то же время способствует оптимизации расхода материала. Эта новая маточная смесь eOrange, известная под торговой маркой “PA-Tekolen”, может быть использована для окраски полиамидов PA6, PA66 и полиамидов со стекловолоконным наполнителем и не распространяющих горение полиамидов без отрицательного влияния на механические свойства этих материалов.

Скорость и гибкость введения нового концентрата обеспечивают значительно лучший контроль за этим «критическим» цветом, чем другие коммерчески доступные компаунды.

Его эксплуатационные свойства основаны на сочетании высоко термостойких красителей со специальными термостабилизаторами, разработанными компанией Brüggemann для полиамидов. Возможные области применения включают высоковольтные соединители, изоляцию для кабелей высокого напряжения, кабельные каналы, зарядные розетки или крепёжные детали для электромобилей, а также зажимы для жгутов проводов, которые уже находятся в серийном производстве.

Рецептуры для других полимеров доступны по специальному запросу.

Как объясняет руководитель отдела продаж компании Grafe, который является одним из основных разработчиков продукта eOrange, в связи с текущими тенденциями его компания, так же как и давний партнёр Brüggemann, с некоторых пор получают всё большее число запросов от сектора электромобильности. Именно поэтому была начата работа над этим совместным проектом в конце 2019 года. Высокоэффективные термостабилизаторы и ноу-хау компании Brüggemann защищают полимеры от нежелательных изменений, в то время как вклад компании Grafe основан на её знаниях и большом опыте в области окрашивания и улучшения характеристик пластмасс. Преимущества для потребителей включают простоту использования концентратов красителей при составлении индивидуальных композиций для конкретных областей применения, а также связанные с этим гибкость и сокращение затрат.