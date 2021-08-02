Фото: пресс-служба правительства Карелии

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе планируется провести масштабную реконструкцию – здесь хотят создадут цифровую верфь. Она будет строить суда типа «река-море», а также суда технического и вспомогательного флота. С ростом мощностей проявятся новые рабочие места.

Сегодня, 2 августа, проект обсудили на выездном совещании с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Благодаря этому проекту Петрозаводск становится одним из центров в нашей стране по производству такой категории судов. По планам в конце года здесь должны начаться строительные работы. Сейчас идет выбор подрядчика на эту стройку, − отметил глава республики.

Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства. Количество построенных за год судов увеличится до 10, а число новых рабочих мест – минимум на 500.

Также в рамках модернизации планируется построить несколько новых объектов: блок корпусных цехов, контрольно-пропускного пункт, центр обработки данных, станцию газификации, очистные сооружения. Для управления предприятием будут использовать интегрированную информационную система цифрового производства. Мощности нарастят без остановки действующего предприятия.

По словам директора Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимира Майзуса, в рамках проекта появится линия по изготовлению объемных секций, из которых строится судно. На новом производстве будут использоваться сварочные роботы.

Напомним, проектная документация на создание цифровой верфи получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. На строительство из федерального бюджета планируется выделить 5,2 миллиарда рублей. Первый федеральный транш ожидается в этом году.

Ранее ОССЗ получил заказ на строительство семи судов-краболовов, четыре из которых уже заложены и находятся в стадии строительства. Этот заказ обеспечивает загрузку производственных мощностей предприятия на пять лет. Общая стоимость контракта составляет более 10 млрд руб. Кроме того, на заводе завершается строительство буксира высокого ледового класса, а также ведутся работы по ремонту других судов.

В сентябре на территории ОССЗ планируется провести заседание межведомственной рабочей группы по контролю за реализацией проекта модернизации. Ее создали решением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Участники заседания обсудят подготовку к началу реализации проекта, проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика на строительство, а также вопросы, возникающие с подключением новых мощностей предприятия к внешним сетям водо- и электроснабжения. Предполагается, что контракт на строительство цифровой верфи будет заключен до конца года.