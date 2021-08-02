Началась работа по модернизации устройств релейной защиты воздушных линий электропередач 110-220 кВ, автотрансформаторов и секций шин на подстанциях 220 кВ «Ярославская» и 220 кВ «Тверицкая». До наступления отопительного сезона на подстанциях будут установлены 15 современных комплектов микропроцессорного оборудования российского производства, которое минимизирует риски повреждения энергетического оборудования токами короткого замыкания и повысит надежность электроснабжения потребителей. Инвестиции в проект составят 73,3 млн рублей.

Новые микропроцессорные защиты, в отличие от использующихся сейчас микроэлектронных устройств, имеют ряд преимуществ, таких как быстродействие, высокая точность измерений и чувствительность к минимальным значениям аварийных параметров. Кроме того, они обладают встроенной функцией самодиагностики, функциями регистрации и осциллографирования аварийных сигналов, интегрируются в программно-технический комплекс сбора и передачи информации (ПТК ССПИ), что повышает надежность и наблюдаемость режима работы энергосистемы.

Совокупная трансформаторная мощность подстанций «Ярославская» и «Тверицкая» составляет 855 МВА. Они являются главными источниками энергообеспечения города Ярославля, в т.ч. областной клинической больницы, а также таких крупных промышленных предприятий, как нефтеперерабатывающий завод «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» и Ярославский завод дизельной аппаратуры.