 
Цифровая революция

"Россети ФСК ЕЭС" установит на главных центрах питания Ярославля быстродействующую релейную защиту

Россети ФСК ЕЭС установит на главных центрах питания Ярославля быстродействующую релейную защиту

2 августа 2021, 09:12
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
66

Началась работа по модернизации устройств релейной защиты воздушных линий электропередач 110-220 кВ, автотрансформаторов и секций шин на подстанциях 220 кВ «Ярославская» и 220 кВ «Тверицкая». До наступления отопительного сезона на подстанциях будут установлены 15 современных комплектов микропроцессорного оборудования российского производства, которое минимизирует риски повреждения энергетического оборудования токами короткого замыкания и повысит надежность электроснабжения потребителей. Инвестиции в проект составят 73,3 млн рублей.

Новые микропроцессорные защиты, в отличие от использующихся сейчас микроэлектронных устройств, имеют ряд преимуществ, таких как быстродействие, высокая точность измерений и чувствительность к минимальным значениям аварийных параметров. Кроме того, они обладают встроенной функцией самодиагностики, функциями регистрации и осциллографирования аварийных сигналов, интегрируются в программно-технический комплекс сбора и передачи информации (ПТК ССПИ), что повышает надежность и наблюдаемость режима работы энергосистемы.

Совокупная трансформаторная мощность подстанций «Ярославская» и «Тверицкая» составляет 855 МВА. Они являются главными источниками энергообеспечения города Ярославля, в т.ч. областной клинической больницы, а также таких крупных промышленных предприятий, как нефтеперерабатывающий завод «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» и Ярославский завод дизельной аппаратуры.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Центр цифровой трансформации будет создан в Чувашии для продвижения передовых проектов 29.07.2021
Центр цифровой трансформации будет создан в Чувашии для продвижения передовых проектов
29.07.2021
"Россети ФСК ЕЭС" модернизировала релейную защиту на подстанции 220 кВ "Литейная" в Калужской област...
Утверждена разработанная Росатомом и Ростехом дорожная карта по развитию высокотехнологичной области... 28.07.2021
Утверждена разработанная Росатомом и Ростехом дорожная карта по развитию высокотехнологичной области...
Резидент ОЭЗ Москвы представил в Мадриде новую разработку в области цифровизации электроэнергетики 28.07.2021
Резидент ОЭЗ Москвы представил в Мадриде новую разработку в области цифровизации электроэнергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+