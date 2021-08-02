31 июля 2021 года в 19 час. 22 мин. энергоблок №3 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР).

В результате четкого планирования работ и оперативного взаимодействия с подрядными организациями ремонт был выполнен точно в запланированные сроки. В период ППР выполнены средний ремонт реакторной установки с перегрузкой топлива, ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный ремонт цилиндров низкого давления, и турбогенератора, а также ремонт основного оборудования турбинного отделения.

«ППР энергоблока №3 стал вторым в большой ремонтной кампании 2021 года, которая стартовала в феврале на энергоблоке №4, а завершится выполнением комплекса регламентных работ и мероприятий по модернизации на энергоблоке №1», - сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Энергоблоки Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.