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Жилой район для ученых "Смартсити" под Новосибирском планируют начать строить в 2021 году

Жилой район для ученых Смартсити под Новосибирском планируют начать строить в 2021 году

2 августа 2021, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Новосибирские власти планируют приступить к созданию района инновационной и научно-образовательной деятельности "Смартсити" в 2021 году. В нем разместится служебное жилье для ученых, внедренческая зона для инфраструктуры компаний, а также инновационно-технологический центр, сообщил ТАСС в понедельник министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

Как сообщала ранее вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, разработка проекта будущего района завершена. В "Смартсити" смогут проживать около 20-25 тыс. человек.

"Реализация проекта предусматривается в два этапа: 2021-2024 годы - первая очередь, 2024-2027 - вторая очередь", - сказал Васильев.

Как сообщалось ранее, вся территория "Смартсити" будет занимать 803 га, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы построят установку мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". По словам Васильева, в районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета. Кроме этого, предполагается социальная инфраструктура, в частности, строительство двух школ, детского сада, создание скверов и парков. В центре района на территории 5,4 га расположится многофункциональный конгресс-холл, который, как сообщалось ранее, планируется сдать к 2023 году. Его ориентировочная стоимость, по оценке властей, составляет 1,5-2 млрд рублей.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе приступить к строительству служебного жилья. Ранее власти сообщали о планах привлечь около 2 млрд рублей инвестиций благодаря проекту "Смартсити".

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.

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Источник: ТАСС

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