Британская энергокомпания SSE Thermal и норвежская энергокомпании Equinor планируют построить в Великобритании крупнейшее в мире хранилище водорода в рамках решения задачи по созданию инфраструктуры для производства, хранения и транспортировки низкоуглеродного водорода. Для хранения водорода решено использовать существующее газовое хранилище Aidbrough Gas Storage в графстве Восточный Йоркшир (East Yorkshire).

Газохранилище Aidbrough Gas Storage введено в эксплуатацию в 2011 г. и состоит из 9 подземных соляных пещер. Местоположение Aidbrough Gas Storage идеально для организации хранения низкоуглеродного водорода, который будет производиться и использоваться в регионе Хамбер (Humber region), поскольку ожидается, что объем выработки «голубого» и «зеленого» водорода, производимого за счет электроэнергии шельфовой ветровой генерации, будет расти в ближайшие годы по мере ускорения процесса декарбонизации экономики. Ожидается, что модернизация Aidbrough Gas Storage под хранение водорода будет завершена к 2028 г., а энергоемкость хранилища вырастет до 320 ГВт*ч.

Расширение возможностей для аккумулирования и хранения водорода имеет жизненно важное значение для создания крупномасштабной водородной экономики в Великобритании и обеспечения балансовой надежности энергосистемы за счет энергоресурсов, в большей степени, из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

SSE Thermal и Equinor планируют использовать водородохранилище в рамках расширения своего присутствия в водородной отрасли. Equinor также планирует развернуть мощности по производству «голубого» водорода в регионе Хамбер суммарной мощностью 1,8 ГВт. Кроме того, SSE Thermal и Equinor намерены до 2030 г. построить в регионе первую в мире электростанцию, работающую исключительно на водородном топливе – Кидби Keadby Hydrogen Power station.

Информационно-аналитический ресурс SEi