Пилотный проект по оснащению подстанций уникальной цифровой технологией дистанционного управления устройствами релейной защиты и автоматики из диспетчерского центра Системного оператора ведется в энергосистеме Москвы. В настоящий момент в нем участвует две подстанции 220 кВ – Кожевническая и Белорусская. На первой из них система введена в промышленную эксплуатацию 2 августа, на второй продолжается наладка, ввод запланирован в ближайшее время.

Пилотный проект реализуется в рамках НИОКР компании «Россети Московский регион», входит в ведомственную программу «Единая техническая политика – надежность электроснабжения» Минэнерго России и не имеет аналогов на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети». По итогам эксплуатации на пилотных объектах будет принято решение о масштабировании технологии.

Проект реализуется в полном соответствии с разработанными АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» «Типовыми принципами переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций» и «Типовыми техническими требованиями к ПТК АСУ ТП подстанций, микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», центров управления сетями сетевых организаций и порядком внедрения дистанционного управления».

Внедрение новой цифровой технологии дистанционного управления РЗА из диспетчерских центров Системного оператора и центров управления сетями «Россетей» в совокупности с активно развивающейся технологией дистанционного управления коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, режимами работы электросетевого оборудования в магистральных и распределительных сетях России позволит в ближайшей перспективе выйти на совершенно новый уровень автоматизации переключений в электроустановках. Дистанционное управление с использованием автоматизированных программ переключений позволит в десятки раз сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их «традиционным» выполнением оперативным персоналом объектов электроэнергетики по голосовым командам диспетчерского персонала.

Специалистами исполнительного аппарата ПАО «Россети», компании «Россети Московский регион» совместно со специалистами исполнительного аппарата АО «СО ЕЭС» и его филиалов ОДУ Центра и Московское РДУ разработаны и реализованы уникальные технические решения, успешно проведены комплексные испытания по дистанционному управлению устройствами РЗА с автоматизированного рабочего места оперативного персонала подстанции, из центра управления сетями и из диспетчерского центра Московского РДУ. Предусмотрены меры для обеспечения информационной безопасности при осуществлении подключения к объектам электроэнергетики.

Кроме того, в рамках проекта внедряется автоматизированная система мониторинга устройств РЗА, позволяющая осуществлять непрерывный контроль готовности устройств РЗА к выполнению своих функций, максимально автоматизировать процесс анализа работы этих устройств.

Использование новой технологии дистанционного управления и мониторинга в будущем приведет к уменьшению времени ликвидации нарушений нормального режима, снижению числа случаев неправильной работы устройств РЗА и сокращению затрат на их техническое обслуживание.

Параллельно с реализацией пилотных проектов идет разработка нормативной базы в области дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики, в частности, АО «СО ЕЭС» в рамках деятельности технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта разработан проект национального стандарта ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Дистанционное управление. Требования к управлению электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики».