Военные железнодорожники при реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Улак - Февральск за три с половиной года должны сдать 19 объектов. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За три с половиной года планируется сдать 19 объектов. Два - сдать уже в следующем году, 12 - в 2023-м и пять - в 2024-м", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина на прошлой неделе Железнодорожные войска приступили к реконструкции Байкало-Амурской магистрали на участке Улак - Февральск общей протяженностью 340 км.

"Помимо того, что железная дорога является стратегическим объектом, конкретно этот отрезок имеет важнейшее значение для экономики страны в целом. Использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири, пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок. Россия также сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал министр.

Он подчеркнул, что перед военными железнодорожниками большой фронт работ, однако созданы комфортные условия для их проживания и труда.

"На протяжении всего участка силами Минобороны оперативно возведены современные блочно-модульные городки. К строительству привлечено около семисот единиц автомобильной, инженерной и специальной техники", - информировал Шойгу.

Министр отметил, что на реконструкции БАМа проходят стажировку студенты военных учебных центров, обучающиеся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.