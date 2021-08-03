АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») отгрузило комплект котельного оборудования для второго завода по энергоутилизации отходов компании «РТ-Инвест», строящегося в Наро-Фоминском округе Московской области. На строительную площадку были отгружены элементы для трех паровых котлов П-152. В комплект поставки вошли бункеры горизонтального газохода 4-го прохода, а также детали короба вертикального прохода 5-го газохода. Общая масса оборудования составила около 50 тонн.

Рабочая и конструкторская документация на выпущенное оборудование была разработана специалистами Управления тепловой энергетики АО «ЗиО-Подольск» и Обособленного подразделения АО «ЗиО-Подольск» в г. Таганроге. Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерней компанией АО «РТ-Инвест» «АГК-1», реализующими проект «Энергия из отходов». Материаловедческое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Заводы «РТ-Инвест» по энергоутилизации отходов запустят в 2023 году. Четыре из них расположены в Подмосковье, один — в Татарстане. Совокупная мощность переработки составляет 3,35 млн тонн отходов в год. Это позволит снизить уровень захоронения отходов в Московской области на 30%, а в Республике Татарстан – достичь цели «нулевого захоронения».

Заводы энергоутилизации – высокотехнологичный элемент комплексной системы обращения с отходами, цель которой - достижение «нулевого захоронения». Мировая практика построения эффективной системы обращения с отходами основывается на комплексном балансе пяти главных элементах: раздельный сбор, сортировка отходов с целью извлечения максимального количества вторсырья, переработка вторичных материальных ресурсов в полезную продукцию, компостирование пищевых и растительных отходов и в финале переработка в энергию неутильных фракций – «хвостов» от сортировки. У всей цепи единая цель - превращения отходов в новый ресурс. Во всем мире в иерархии отходов - энергетическая утилизация является более приоритетным способом утилизации, чем опасное для окружающей среды полигонное захоронение.

Благодаря проекту «РТ-Инвест» впервые в России применена технология защиты поверхности нагрева оборудования - Inconel 625. Это жаростойкий сплав на основе никеля, который наносится инновационным способом холодного переноса металла (Cold Metal Transfer). Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных веществ. Один из важнейших экономических эффектов проекта «Энергия из отходов» - формирование новой отрасли в российской промышленности и повышение спроса на продукцию отечественных машиностроительных, металлургических и строительных компаний.