«Россети Северный Кавказ» построят 12 км линий электропередачи 10 кВ для выдачи дополнительной мощности Хабезскому гипсовому заводу в Карачаево-Черкесии.

Работы будут выполнены по заключенному с заводом договору технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». Двухцепная воздушная линия электропередачи 10 кВ будет проложена от подстанции «Электроизолит» в Зеленчукском районе до объекта заявителя в Хабезском районе. Ввод в эксплуатацию линии электропередачи намечен на 2022 год, после чего заводу будет выдано 4,7 мегаватт дополнительной мощности. Это позволит крупнейшему на Северном Кавказе производителю сухих строительных смесей модернизировать предприятие и запустить новую линию по производству гипсокартонных листов.

«Хабезский гипсовый завод» работает Карачаево-Черкесии с 1995 года, а с 2005 года является членом Российской гипсовой ассоциации. Высокотехнологичное оборудование завода позволяет ежемесячно производить до 25 тысяч тонн 40 наименований строительных материалов. Продукция завода реализуется в Северо-Кавказском, Южном и Центральном федеральном округах, а также в странах ближнего зарубежья.