Филиал "Оренбургэнерго" ведет ремонт ЛЭП на востоке области

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) напряжением 35 кВ «Кувандыкская – Краснознаменка».

На первом этапе специалисты службы высоковольтных линий заменили 11 опор, выполнили регулировку провода. Затем для усиления изоляционных свойств бригады службы линий заменили 60 изоляторов.

ВЛ 35 кВ «Кувандыкская – Краснознаменка» проходит по территории Кувандыкского городского округа и обеспечивает электроснабжение семи сельских населенных пунктов, в которых проживает свыше 2500 человек, а также находятся объекты социальной сферы и торговли. Плановые ремонтные работы повысят надежность электроснабжения всех категорий потребителей.

Работы выполнялись в рамках программы подготовки электросетевого комплекса «Оренбургэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода, согласно которой планируется отремонтировать 1315 трансформаторных пункта 10-0,4 кВ и 120 подстанций напряжением 35-110 кВ. Также будет обновлено более 540 км линий электропередачи всех классов напряжения. От древесно-кустарниковой поросли будет расчищено порядка 400 га охранных зон ЛЭП.