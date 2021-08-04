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Филиал "Оренбургэнерго" ведет ремонт ЛЭП на востоке области

Филиал Оренбургэнерго ведет ремонт ЛЭП на востоке области

4 августа 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) напряжением 35 кВ «Кувандыкская – Краснознаменка».

На первом этапе специалисты службы высоковольтных линий заменили 11 опор, выполнили регулировку провода. Затем для усиления изоляционных свойств бригады службы линий заменили 60 изоляторов.

ВЛ 35 кВ «Кувандыкская – Краснознаменка» проходит по территории Кувандыкского городского округа и обеспечивает электроснабжение семи сельских населенных пунктов, в которых проживает свыше 2500 человек, а также находятся объекты социальной сферы и торговли. Плановые ремонтные работы повысят надежность электроснабжения всех категорий потребителей.

Работы выполнялись в рамках программы подготовки электросетевого комплекса «Оренбургэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода, согласно которой планируется отремонтировать 1315 трансформаторных пункта 10-0,4 кВ и 120 подстанций напряжением 35-110 кВ. Также будет обновлено более 540 км линий электропередачи всех классов напряжения. От древесно-кустарниковой поросли будет расчищено порядка 400 га охранных зон ЛЭП.

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Источник: Россети Волга

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