 
Происшествия

Масштабные проблемы с интернетом наблюдаются в Крыму

Масштабные проблемы с интернетом наблюдаются в Крыму

4 августа 2021, 17:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРЫМ, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: vesti-k.ru

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4 августа жители Крыма массово жалуются в социальных сетях на перебои в работе интернета. Об сообщает корреспондент «Вести Крым».

«У всех интернет глючит? Позвонил своему провайдеру, ответили что у основного провайдера обрыв кабеля и весь Крым сейчас сидит на резервном кабеле», — сообщил пользователь социальной сети «Вконтакте».

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил блокировку интернет-трансляции Олимпийских игр в Токио для зрителей в Крыму.

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Источник: vesti-k.ru

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