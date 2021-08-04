Масштабные проблемы с интернетом наблюдаются в Крыму

Доклад Максима Третьякова
"Влияние глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия”
4 августа 2021, 17:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРЫМ, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Источник: vesti-k.ru
4 августа жители Крыма массово жалуются в социальных сетях на перебои в работе интернета. Об сообщает корреспондент «Вести Крым».
«У всех интернет глючит? Позвонил своему провайдеру, ответили что у основного провайдера обрыв кабеля и весь Крым сейчас сидит на резервном кабеле», — сообщил пользователь социальной сети «Вконтакте».
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил блокировку интернет-трансляции Олимпийских игр в Токио для зрителей в Крыму.
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