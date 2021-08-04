АО «Мособлэнерго» полностью завершило работы на 94 объектах в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья. Среди них: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Общий процент выполнения мероприятий составляет 82,5%. Работы проводятся согласно установленным срокам и завершаются осенью текущего года.

Всего в рамках мероприятий по повышению надежности в 2021 году АО «Мособлэнерго» реконструирует 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, заменит 984 опоры, расчистит 59,2 га вдоль трасс ЛЭП. Также будут отремонтированы 72 трансформаторные подстанции и заменено 72 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Помимо мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей, Министерством энергетики Московской области курируются ежегодно реализуемые инвестиционные и ремонтные программы АО «Мособлэнерго». Также особое внимание уделяется мероприятиям по снижению времени реагирования при устранении аварий на электрических сетях. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, АО «Мособлэнерго» имеет по этому направлению один из лучших показателей. На ликвидацию технологических нарушений затрачивается в среднем 50 минут.