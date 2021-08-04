Безопасность является абсолютным приоритетом деятельности атомной отрасли. Этот принцип распространяется и на сооружаемые объекты. На строящейся Курской АЭС-2 до конца 2021 года появится первая «умная» система видеонаблюдения: за безопасностью проводимых работ на площадке будет следить 46 умных камер – 24 стационарных, 12 поворотных и 10 переносных уже установлены по периметру строительной площадки объекта.

Данная система по-своему уникальна и используется при строительстве АЭС впервые. После подключения к программному обеспечению она станет одним из главных инструментов в обеспечении безопасности: «умные» камеры в режиме реального времени смогут не только вести тщательный видеомониторингобстановки - определять возгорания, задымления, нарушения пересечения охранных зон, но и выполнять контроль по соблюдению правил охраны труда на территории стройплощадки.

Особенностью данной системы является ее автономность: отныне оператору не придется постоянно наблюдать за монитором, система сама может отслеживать происходящее на строительной площадке и в случае необходимости уведомлять об этом.

«Вся информация от видеосистемы об объектах капитального строительства будет направляться в центральный аппарат Концерна «Росэнергоатом» для принятия, в случае необходимости, оперативных управленческих решений, – отметил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – Также важная задача, возлагаемая на видеосистему, – накопление информации на всех этапах сооружения объектов капитального строительства. У специалистов Курской АЭС-2 и генподрядчика «АСЭ» появится возможность наблюдать за ходом строительства новых энергоблоков как в реальном времени, так и в ретроспективе».

Камеры уже установлены, работы выполнили специалисты генподрядной организации «АСЭ». Сейчас реализация проекта находится на стадии пусконаладочных работ.