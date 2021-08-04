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Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2021 года увеличилось на 6,6 % по сравнению с июлем 2020 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2021 года увеличилось на 6,6 % по сравнению с июлем 2020 года

4 августа 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2021 года составило 82,1 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше объема потребления за июль 2020 года. Потребление электроэнергии в июле 2021 года в целом по России составило 83,3 млрд кВт•ч, что на 6,5 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В июле 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 83,4 млрд кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2021 года составила 84,6 млрд кВт•ч, что на 7 % больше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,0 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2021 года составила 18,9 млрд кВт•ч (на 10,3 % больше уровня 2020 года), выработка АЭС – 17,1 млрд кВт•ч (на 7,2 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,0 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше уровня 2020 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в июле 2021 года зафиксирован 19 июля в 13:00 по московскому времени и составил 126 140 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 066 МВт (7,7 %) и на 5 763 МВт (4,8 %) выше рекордного летнего максимума прошлых лет, достигнутого 21 июня 2019 года.

Среднемесячная температура воздуха в июле текущего года по ЕЭС России составила 20,7 °C что на 0,5 °C выше аналогичного показателя 2020 года.

Данные за июль 2021 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно июля 2020 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно июля 2020 года, %

Востока

3,3

7,5

2,9

8,1

Сибири

15,9

4,5

15,8

2,6

Урала

19,7

7,1

19,4

7,9

Средней Волги

8,4

0,2

8,7

7,3

Центра

19,0

13,2

19,2

7,5

Северо-Запада

7,9

9,8

6,8

5,1

Юга

9,2

4,1

9,4

9,6

 

Потребление электроэнергии за первые семь месяцев 2021 года в целом по России составило 636,3 млрд кВт•ч, что на 5,3 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,8 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 626,6 млрд кВт•ч, что на 5,4 % больше, чем в январе – июле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,9 %).

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 649,0 млрд кВт•ч, что на 6,2 % больше объема выработки в январе – июле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые семь месяцев 2021 года составила 639,4 млрд кВт•ч, что на 6,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – июль 2021 года составил по ЕЭС России 6,8 %, по России в целом 6,7%.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 346,9 млрд кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в январе – июле 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 123,2 млрд кВт•ч (на 1,3 % больше, чем за первые семь месяцев 2020 года), выработка АЭС – 127,4 млрд кВт•ч (на 7,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 38,8 млрд кВт•ч (на 1,5 % больше, чем за январь – июль 2020 года).

Данные за семь месяцев 2021 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – июля 2020 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – июля 2020 года, %

Востока

26,6

4,0

24,9

4,6

Сибири

125,1

5,0

125,7

4,1

Урала

148,9

4,3

147,0

3,0

Средней Волги

66,7

3,5

64,0

7,5

Центра

142,8

11,8

146,6

7,3

Северо-Запада

65,5

5,3

55,9

4,8

Юга

63,9

6,6

62,5

7,9

 

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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