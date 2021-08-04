По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2021 года составило 82,1 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше объема потребления за июль 2020 года. Потребление электроэнергии в июле 2021 года в целом по России составило 83,3 млрд кВт•ч, что на 6,5 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В июле 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 83,4 млрд кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2021 года составила 84,6 млрд кВт•ч, что на 7 % больше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,0 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2021 года составила 18,9 млрд кВт•ч (на 10,3 % больше уровня 2020 года), выработка АЭС – 17,1 млрд кВт•ч (на 7,2 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,0 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше уровня 2020 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в июле 2021 года зафиксирован 19 июля в 13:00 по московскому времени и составил 126 140 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 066 МВт (7,7 %) и на 5 763 МВт (4,8 %) выше рекордного летнего максимума прошлых лет, достигнутого 21 июня 2019 года.

Среднемесячная температура воздуха в июле текущего года по ЕЭС России составила 20,7 °C что на 0,5 °C выше аналогичного показателя 2020 года.

Данные за июль 2021 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно июля 2020 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно июля 2020 года, % Востока 3,3 7,5 2,9 8,1 Сибири 15,9 4,5 15,8 2,6 Урала 19,7 7,1 19,4 7,9 Средней Волги 8,4 0,2 8,7 7,3 Центра 19,0 13,2 19,2 7,5 Северо-Запада 7,9 9,8 6,8 5,1 Юга 9,2 4,1 9,4 9,6

Потребление электроэнергии за первые семь месяцев 2021 года в целом по России составило 636,3 млрд кВт•ч, что на 5,3 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,8 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 626,6 млрд кВт•ч, что на 5,4 % больше, чем в январе – июле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,9 %).

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 649,0 млрд кВт•ч, что на 6,2 % больше объема выработки в январе – июле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые семь месяцев 2021 года составила 639,4 млрд кВт•ч, что на 6,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – июль 2021 года составил по ЕЭС России 6,8 %, по России в целом 6,7%.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 346,9 млрд кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в январе – июле 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 123,2 млрд кВт•ч (на 1,3 % больше, чем за первые семь месяцев 2020 года), выработка АЭС – 127,4 млрд кВт•ч (на 7,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 38,8 млрд кВт•ч (на 1,5 % больше, чем за январь – июль 2020 года).

Данные за семь месяцев 2021 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – июля 2020 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – июля 2020 года, % Востока 26,6 4,0 24,9 4,6 Сибири 125,1 5,0 125,7 4,1 Урала 148,9 4,3 147,0 3,0 Средней Волги 66,7 3,5 64,0 7,5 Центра 142,8 11,8 146,6 7,3 Северо-Запада 65,5 5,3 55,9 4,8 Юга 63,9 6,6 62,5 7,9

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.