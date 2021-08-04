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Алюминий для нацпроектов:соглашение АЭК и Русал. Продолжение Эксперт.Аналитики
4 августа 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2021 года составило 82,1 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше объема потребления за июль 2020 года. Потребление электроэнергии в июле 2021 года в целом по России составило 83,3 млрд кВт•ч, что на 6,5 % больше аналогичного показателя 2020 года.
В июле 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 83,4 млрд кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2021 года составила 84,6 млрд кВт•ч, что на 7 % больше выработки в июле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,0 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2021 года составила 18,9 млрд кВт•ч (на 10,3 % больше уровня 2020 года), выработка АЭС – 17,1 млрд кВт•ч (на 7,2 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,0 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше уровня 2020 года).
Максимум потребления мощности ЕЭС России в июле 2021 года зафиксирован 19 июля в 13:00 по московскому времени и составил 126 140 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 066 МВт (7,7 %) и на 5 763 МВт (4,8 %) выше рекордного летнего максимума прошлых лет, достигнутого 21 июня 2019 года.
Среднемесячная температура воздуха в июле текущего года по ЕЭС России составила 20,7 °C что на 0,5 °C выше аналогичного показателя 2020 года.
Данные за июль 2021 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно июля 2020 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно июля 2020 года, %
|
Востока
|
3,3
|
7,5
|
2,9
|
8,1
|
Сибири
|
15,9
|
4,5
|
15,8
|
2,6
|
Урала
|
19,7
|
7,1
|
19,4
|
7,9
|
Средней Волги
|
8,4
|
0,2
|
8,7
|
7,3
|
Центра
|
19,0
|
13,2
|
19,2
|
7,5
|
Северо-Запада
|
7,9
|
9,8
|
6,8
|
5,1
|
Юга
|
9,2
|
4,1
|
9,4
|
9,6
Потребление электроэнергии за первые семь месяцев 2021 года в целом по России составило 636,3 млрд кВт•ч, что на 5,3 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,8 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 626,6 млрд кВт•ч, что на 5,4 % больше, чем в январе – июле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,9 %).
С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 649,0 млрд кВт•ч, что на 6,2 % больше объема выработки в январе – июле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые семь месяцев 2021 года составила 639,4 млрд кВт•ч, что на 6,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – июль 2021 года составил по ЕЭС России 6,8 %, по России в целом 6,7%.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 346,9 млрд кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в январе – июле 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 123,2 млрд кВт•ч (на 1,3 % больше, чем за первые семь месяцев 2020 года), выработка АЭС – 127,4 млрд кВт•ч (на 7,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 38,8 млрд кВт•ч (на 1,5 % больше, чем за январь – июль 2020 года).
Данные за семь месяцев 2021 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2020 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2020 года, %
|
Востока
|
26,6
|
4,0
|
24,9
|
4,6
|
Сибири
|
125,1
|
5,0
|
125,7
|
4,1
|
Урала
|
148,9
|
4,3
|
147,0
|
3,0
|
Средней Волги
|
66,7
|
3,5
|
64,0
|
7,5
|
Центра
|
142,8
|
11,8
|
146,6
|
7,3
|
Северо-Запада
|
65,5
|
5,3
|
55,9
|
4,8
|
Юга
|
63,9
|
6,6
|
62,5
|
7,9
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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