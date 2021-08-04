Утром 4 августа жители города Коврова и Ковровского района Владимирской области столкнулись с невозможностью вызова экстренных служб, в первую очередь пожарной охраны и полиции, по привычным коротким номерам 01, 101 и 102, 02. Работает лишь номер 03 для вызова скорой медицинской помощи.

В районе железнодорожного моста в Коврове, который называют Павловским, сгорел большой узел связи, рассказали Зебра ТВ во владимирском филиале Ростелекома. Возгорание произошло в кабельном канале, в котором находятся коммуникации как Ростелекома, так и других сотовых операторов. Причина пожара пока не установлена, возможно, это случилось из-за сбоя в электроснабжении. Как говорят в компании, от кабелей остались одни угли.

Проблемы со связью сейчас испытывают около 3 тысяч абонентов Ростелекома и, по всей видимости, также клиенты других операторов. Сколько времени потребуется на устранение последствий пожара и прокладку новых коммуникаций, в филиале Ростелекома на данный момент сказать затрудняются, только данный оператор привлек на работу по восстановлению линий связи 4 аварийные бригады.

В пресс-службе управления МЧС по Владимирской области подтвердили, что из-за аварии на линии связи номера вызова пожарной охраны «01» и «101» в городе Ковровое и Ковровском районе оказались временно недоступны. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации граждан просят обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112» - сотрудники колл-центра соединят с необходимой структурой.

Также в ковровских соцсетях распространяют информацию о номерах телефонов экстренных служб, которыми можно воспользоваться до устранения аварии на линиях связи: