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В Коврове Владимирской области сгорел большой узел связи с кабелями

В Коврове Владимирской области сгорел большой узел связи с кабелями

4 августа 2021, 14:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: zebra-tv.ru

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Утром 4 августа жители города Коврова и Ковровского района Владимирской области столкнулись с невозможностью вызова экстренных служб, в первую очередь пожарной охраны и полиции, по привычным коротким номерам 01, 101 и 102, 02. Работает лишь номер 03 для вызова скорой медицинской помощи.

В районе железнодорожного моста в Коврове, который называют Павловским, сгорел большой узел связи, рассказали Зебра ТВ во владимирском филиале Ростелекома. Возгорание произошло в кабельном канале, в котором находятся коммуникации как Ростелекома, так и других сотовых операторов. Причина пожара пока не установлена, возможно, это случилось из-за сбоя в электроснабжении. Как говорят в компании, от кабелей остались одни угли.

Проблемы со связью сейчас испытывают около 3 тысяч абонентов Ростелекома и, по всей видимости, также клиенты других операторов. Сколько времени потребуется на устранение последствий пожара и прокладку новых коммуникаций, в филиале Ростелекома на данный момент сказать затрудняются, только данный оператор привлек на работу по восстановлению линий связи 4 аварийные бригады.

В пресс-службе управления МЧС по Владимирской области подтвердили, что из-за аварии на линии связи номера вызова пожарной охраны «01» и «101» в городе Ковровое и Ковровском районе оказались временно недоступны. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации граждан просят обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112» - сотрудники колл-центра соединят с необходимой структурой.

Также в ковровских соцсетях распространяют информацию о номерах телефонов экстренных служб, которыми можно воспользоваться до устранения аварии на линиях связи:

  • телефон ковровской пожарной охраны +79209386933
  • телефон ковровских спасателей - +79209067590
  • телефон ковровской полиции +79209404318
  • телефон ЕДДС +79157711907
  • телефон ЕДДС Ковровского района +79106721062.

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Источник: zebra-tv.ru

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