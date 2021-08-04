Транзитные грузовые перевозки по железной дороге будут перенаправлены из центра Санкт-Петербурга в объезд за счет строительства Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым по поводу дальнейшего развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"Обсуждался вопрос вывода транзитного грузового железнодорожного трафика за пределы исторического центра города. Для этого запланирована масштабная реконструкция Петербургского железнодорожного узла. Предстоит построить Северо-Восточный и Юго-Западный железнодорожный обходы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Петербурга и глава РЖД также рассмотрели вопросы финансирования проекта по организации скоростного железнодорожного сообщения города с аэропортом Пулково. Этот проект находится в высокой степени проработки, отметили представители Смольного. Также участники встречи затронули вопрос строительства скоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, которая позволит значительно сократить время в пути.

Беглов на встрече также сказал о необходимости объединить пригородные электрички и городской транспорт в Петербурге и прилегающих районах Ленинградской области в единую систему. "На территории нашей агломерации в общей сложности уже сейчас проживает более 7 млн человек. Транспортная система города работает с перегрузкой", - привела пресс-служба слова губернатора. Планируется организовать тактовое движение в направлениях Сестрорецка и Тосно, Гатчины и Пушкина. Совместно с РЖД подготовлена программа интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть.