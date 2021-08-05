С момента старта ремонтной кампании энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт более 1600 км воздушных линий электропередачи, оборудования девяти высоковольтных подстанций и 112 трансформаторных подстанций, заменили почти 600 опор. Все эти работы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения восточных районов Краснодарского края.

Отремонтировано оборудование на девяти подстанциях классом напряжения 35-110 кВ, которые обеспечивают электроэнергией более 110 тысяч потребителей, проживающих в Армавире, Гулькевичском, Кавказском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах Кубани, а также социально значимые объекты, включая школы, детские сады, медицинские учреждения, водозаборы и крупные промышленные предприятия.

В ходе ремонтов заменено 68 км провода, завершена работа по монтажу птицезащитных устройств, проведена расчистка 130 га трасс ЛЭП, что позволит повысить защиту линий от воздействия природных факторов.

На реализацию ремонтной программы Армавирского филиала планируется направить в течение 2021 года свыше 154 миллионов рублей. На сегодняшний день запланированные на год мероприятия выполнены на 88%.

– Масштабные ремонтные работы, реализуемые нашим персоналом в течение всего года, в первую очередь, позволяют подготовить электросетевой комплекс к надежному функционированию оборудования в периоды нестабильных погодных условий и пика нагрузок. Все мероприятия будут выполнены в полном объеме, и темпы работ выдержаны в строгом соответствии с графиком, – отметил директор Армавирского филиала компании «Россети Кубань» Дмитрий Рязанцев.

Всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения потребители могут получить по круглосуточному телефону «Россети Кубань» 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.