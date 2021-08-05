Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) по заявке администраций и МЧС в целях безопасности отключают от электроснабжения потребителей города Белогорск и Белогорского района, попавших в зону подтопления. Уровень реки Томь значительно поднялся за прошедшие сутки и вода затопила дачные участки и частные дома.

По заявке руководства отключены от электроснабжения три базы отдыха, население здесь не проживает. Всего из-за подтопления от электроснабжения отключены 117 дачных участков в Междуречье и 71 частный дом в районе города «Остров Старица», 30 частных домов в с. Междугранка и 53 частных дома в Белогорске.

Бригады Белогорского района электрических сетей (РЭС) ведут круглосуточный мониторинг за уровнем реки и следят за прогнозами гидрологов для своевременного реагирования на возможное подтопление энергообъектов. На предприятии действует режим повышенной готовности.

В целях безопасности, при угрозе приближения воды к токоведущим частям подстанций или к проводам ЛЭП, производится обесточивание энергообъектов. 5 августа отключены 13 трансформаторных подстанций. При возникновении угрозы подтопления дома необходимо отключить все электроприборы от сети и обратиться в электросетевую компанию для отключения дома от электроснабжения.

Амурские электрические сети призывают жителей Амурской области соблюдать правила электробезопасности. При обнаружении подтопленных опор и оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить об этом по «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.