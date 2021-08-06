 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" реконструирует 3 подстанции в Электростали

АО Мособлэнерго реконструирует 3 подстанции в Электростали

6 августа 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует провести реконструкцию 3 подстанций в Электростали. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией, для повышения надежности электроснабжения потребителей.

На распределительной подстанции РП-47, расположенной на ул. Карла Маркса, запланирована замена устаревшего электрооборудования. Подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей, находящихся на ул. Октябрьской, Карла Маркса, Трудовой, Заводской, Металлургов, Чапаева.

Также в текущем году запланированы реконструкция трансформаторной подстанции ТП-149 и строительство от нее кабельной линии 0,4 кВ. Выполнение мероприятий необходимо для присоединения электростальской медсанчасти с целью строительства больницы для пациентов, заболевших COVID-19.

На ул. Пушкина, 4А планируется строительство новой подстанции взамен морально устаревшей ТП-72. От этого объекта запитаны потребители по улице Пушкина и проспекту Ленина: торговые и административные центры, школа №1, радиоузел, жилые дома.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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